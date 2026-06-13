Nghệ An: Nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào bị khai trừ khỏi Đảng

Ngày 13/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết, địa phương đã nhận được Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Khánh Thành nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Nhận hối lộ."

Trước đó, ông Nguyễn Khánh Thành có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào với “lý do sức khỏe.”

Nội dung này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét, thống nhất trước khi trình Hội đồng Nhân dân xã quyết nghị.

Ngày 18/4, Hội đồng Nhân dân xã Bích Hào tổ chức kỳ họp, thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Đến ngày 8/5/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào đối với ông Nguyễn Mạnh Hảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào nhiệm kỳ 2026 -2031.

Được biết trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào, ông Thành là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Xuân cũ thuộc huyện Thanh Chương cũ.

Xã Bích Hào được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 xã Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân thuộc huyện Thanh Chương cũ./.

Khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế Ông Trần Nhơn Vượng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng...