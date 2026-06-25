Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu qua đời ở tuổi 95

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên (Hà Nội), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, thương binh hạng 71%, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hộ khẩu thường trú tại ngõ 167, phố Tây Sơn (phường Kim Liên) đã từ trần vào 11 giờ 9 ngày 24/6.

Bà Trương Thanh Loan, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, cho biết sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là mất mát to lớn đối với gia đình, đồng chí, đồng đội, phường Kim Liên và nhân dân cả nước.

Thông tin lễ viếng đang được các cấp chính quyền, đoàn thể phường và gia đình trao đổi để công tác tổ chức được chu đáo và nghiêm trang.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh cũ, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng).

Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi Đảng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và nhanh chóng trở thành một chiến sỹ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau-Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu-Đông năm 1950.

Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải.

Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí “còn sống còn chiến đấu,” ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 19/5/1952, ông La Văn Cầu vinh dự là một trong bảy chiến sỹ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau chiến tranh, mặc dù mang trên mình thương tật nặng, ông tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên, công tác cán bộ; được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, là nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.

Hình ảnh người chiến sỹ anh dũng trên chiến trường Đông Khê cùng câu nói đầy khí phách “Trái tim còn đập còn chiến đấu” sẽ mãi được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ, trân trọng và noi theo.

Với những cống hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Năm 2019, ông vinh dự được trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú./.

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