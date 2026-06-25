Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Slovenia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hoà Slovenia (25/6/1991 - 25/6/2026), ngày 25/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Natasa Pirc Musar.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Slovenia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hoà Slovenia (25/6/1991 - 25/6/2026), ngày 25/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Natasa Pirc Musar; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Janez Jansa; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Zoran Stevanovic và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Marko Lotric.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tone Kajzer./.

(TTXVN/Vietnam+)
#điện mừng #Quốc khánh Slovenia Slovenia
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