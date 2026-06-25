Thanh niên Việt Nam-Lào, cầu nối gắn kết và thắt chặt quan hệ hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chương trình tình nguyện Hè tại Lào của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 12-28/6, Đoàn tình nguyện Hè Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 67 chiến sỹ tình nguyện đã chính thức nhận nhiệm vụ, lên đường thực hiện các hoạt động tình nguyện tại các địa phương thuộc khu vực Nam Lào.

Đây là năm thứ 22 chương trình tình nguyện Hè của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tại Lào, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.

Tại các huyện Xaysettha, Phouvong, Samakkhixay, Xanxay, Sanamxay… của tỉnh Attapeu, Đoàn tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng công trình thanh niên với tổng giá trị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.

Các hoạt động tiêu biểu gồm tổ chức tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi, thú y; tập huấn kỹ năng may mặc; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà an sinh xã hội, xe lăn, máy đo huyết áp; tổ chức sân chơi thiếu nhi với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm như tô tranh cát, tạo hình bong bóng nghệ thuật, văn nghệ, trò chơi tập thể.

Đoàn đã tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 người dân; lắp đặt hệ thống máy uống nước tại vòi cho trường học; trao tặng các công trình ý nghĩa như công trình cải tạo, sơn sửa, trang trí trường học và sân chơi trong nhà tại Trường Tiểu học Vongsamphan, huyện Phouvong; công trình cải tạo, sơn và trang trí trường học, sân chơi trong nhà tại Trường Hữu nghị Việt-Lào tỉnh Attapeu; công trình Nhà hữu nghị “Thanh niên Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” tại huyện Sanamxay; công trình “Thắp sáng đường giao thông hữu nghị Thanh niên Việt-Lào” tại Khuôn viên Thanh niên Tỉnh đoàn Attapeu.

Đoàn thanh niên tình nguyện hè Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Xekong chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại huyện Thateng của tỉnh Xekong, Đoàn tình nguyện đã tổ chức tặng Nhà Hữu nghị, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 100 phần quà an sinh xã hội đến các gia đình khó khăn, 50 ba lô cùng dụng cụ học tập cho học sinh; đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống máy uống nước sạch tại vòi nhằm hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, học tập tại địa phương.

Tại huyện Vapi của tỉnh Salavan, các chiến sỹ tình nguyện đã tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; trao tặng quà an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sân chơi, trao quà cho thiếu nhi; khánh thành và bàn giao công trình Nhà hữu nghị cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại các huyện Mounlapamok, Xanasomboun, Pathumphon, Khong, Sukhuma… của tỉnh Champasak, Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa và an sinh xã hội như tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak; trao tặng phòng máy vi tính, Nhà hữu nghị, tuyến đường đèn giao thông, hệ thống máy lọc nước RO, sân chơi ngoài trời, máy tính xách tay, dụng cụ học tập, vở trắng, sách giáo khoa tiếng Việt; thực hiện công trình sơn vẽ phòng học; tổ chức tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, trao quà cho người dân và tặng dụng cụ học tập cho thiếu nhi.

Trong thời gian hoạt động tại huyện Mounlapamok của tỉnh Champasak, ngày 23/6, Đoàn tình nguyện đã vinh dự đón tiếp đồng chí Bounhadeth Thongsavan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Champasak, Bí thư Thành phố Pakse; đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đồng chí Souvanalat Sihavong, Bí thư Tỉnh đoàn Champasak; đồng chí Somsak Savalat, Bí thư Huyện ủy huyện Mounlapamok; cùng lãnh đạo địa phương đến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện và tham gia các hoạt động trao quà, thăm hỏi nhân dân, khánh thành sân chơi thiếu nhi, khai trương máy uống nước tại vòi, tham dự hoạt động tập huấn chuyên môn.

Lãnh đạo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Attapeu cùng các chiến sỹ tình nguyện dâng hoa tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào (tỉnh Champasak). (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện Hè năm 2026 tại nước Lào, lãnh đạo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Attapeu và các chiến sĩ tình nguyện đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào; cùng Tỉnh đoàn Champasak tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane; thăm và chào xã giao lãnh đạo các tỉnh Attapeu, Champasak và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse.

Qua các hoạt động, lãnh đạo các địa phương các tỉnh Nam Lào ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 20 năm triển khai chương trình tình nguyện Hè tại Lào. Các hoạt động không chỉ mang lại những giá trị thiết thực cho nhân dân địa phương mà còn góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước, lan tỏa giá trị nhân văn của phong trào tình nguyện quốc tế.

Kể từ năm 2004, chương trình tình nguyện Hè do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại các tỉnh Nam Lào đã trở thành cầu nối quan trọng gắn kết tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Lào.

Trải qua 22 năm triển khai, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của thanh niên trong việc chung tay xây dựng cộng đồng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thực tế về cho người dân hai nước./.

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí Việt Nam cam kết sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ toàn diện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tiếp thêm nguồn xung lực mới cho sự phát triển vững mạnh của nền báo chí cách mạng Lào.

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