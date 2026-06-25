Đại biểu Đại hội Đoàn: Phát biểu của Tổng Bí thư là động lực lớn với thanh niên

Các đại biểu Đại hội Đoàn cho hay bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chạm đến trái tim và là động lực cho thế hệ trẻ nỗ lực hơn nữa trong học tập, lao động và cống hiến.

Nhấn mạnh những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc sáng nay (25/6) rất sát với thực tiễn, các đại biểu cho hay, bài phát biểu đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư dành cho thế hệ trẻ và tạo động lực lớn với thanh niên.

Đại biểu Lê Minh Đức. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Đại biểu Lê Minh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam:

Câu hỏi chạm đến trái tim, thức tỉnh người trẻ

Tham gia Đại hội Đoàn, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, tự hào và tràn đầy năng lượng. Lắng nghe những lời căn dặn từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong lòng mỗi đoàn viên chúng tôi đều dấy lên một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng, đất nước đang đứng trước vận hội phát triển mới trong kỷ nguyên số, và thanh niên không chỉ đơn thuần là người kế tục sự nghiệp của cha anh, mà phải trực tiếp dấn thân, tham gia kiến tạo tương lai cho nước nhà.

​Câu hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, quê hương, đất nước tốt đẹp hơn?" thực sự là một bài học lớn, một lời tự thức tỉnh rất mạnh mẽ đối với người trẻ. Đó không phải là một khẩu hiệu khô khan mà là chiếc gương để mỗi đoàn viên tự soi, tự sửa mình mỗi ngày.

​Để trả lời câu hỏi ấy bằng hành động, chúng tôi nhận thức rằng, khi bước ra thế giới, mỗi thanh niên Việt Nam phải tự xây dựng cho mình một hình ảnh thật đẹp: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách và sâu sắc về văn hóa.

Tuổi trẻ hôm nay sẽ biến lời hứa thành những việc làm thực chất: học tập không ngừng, làm chủ công nghệ, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiên phong trong chuyển đổi số và dấn thân vào những việc khó, việc mới tại cơ sở.

Bên cạnh nỗ lực tự thân, tuổi trẻ cả nước cũng kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, dẫn dắt và tạo điều kiện tối đa từ Đảng, Nhà nước để chúng tôi có thêm những điểm tựa vững chắc, từ đó tự tin trưởng thành, cống hiến trọn vẹn sức trẻ và trí tuệ cho Tổ quốc thân yêu.

Thiếu tá Lò Văn Long. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Thiếu tá Lò Văn Long, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên:

Sự quan tâm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ

Tại phiên trọng thể sáng nay, được lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Những nội dung được đề cập rất toàn diện, từ thanh niên đô thị, nông thôn, lực lượng vũ trang đến thanh niên là người dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên khuyết tật và trẻ em.

Điều tôi đặc biệt tâm đắc là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh các chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trên thực tế, sự quan tâm đó đã được thể hiện qua nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, như việc xây dựng hệ thống trường liên cấp ở khu vực biên giới, tạo điều kiện để học sinh, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận môi trường học tập bình đẳng, công bằng hơn.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định vai trò xung kích của thanh niên lực lượng vũ trang trong bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như Điện Biên.

Những chỉ đạo rất sát với thực tiễn cơ sở, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong tạo cơ hội học tập và việc làm. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục cụ thể hóa thành những chính sách thiết thực, phù hợp hơn đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu Hoàng Trà My. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Đại biểu Hoàng Trà My, học sinh lớp 11D1, Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An:

Bài phát biểu truyền động lực cho thế hệ trẻ

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng cho tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam hướng đi đúng đắn, không chỉ là hô hào khẩu hiệu mà phải thực hiện bằng hành động. Đó cũng là mục tiêu mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII hướng tới.

Bài phát biểu đã truyền đến cho thế hệ đoàn viên thanh niên tinh thần, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai bằng hành động thiết thực, phát triển và ứng dụng công nghệ số vào trong các hành động đó.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần học tập suốt đời. Đây cũng là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: học, học nữa, học mãi; học không bao giờ cùng. Đó cũng là con đường để thế hệ trẻ Việt Nam liên tục phát triển bản thân, đáp ứng các yêu cầu mới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển và hội nhập./.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên lần thứ XIII Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đoàn lần thứ XIII, nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng đất nước và nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên.