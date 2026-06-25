Cá độ World Cup: Không chỉ mất tiền, còn có thể vướng vòng lao lý

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin về nhận diện các hành vi vi phạm liên quan đến cá độ bóng đá và công tác đấu tranh, ngăn chặn trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Tại tọa đàm, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, mọi hành vi đặt cược trái phép các trận đấu bóng đá đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia cá độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, các đối tượng thường lợi dụng việc phát trực tiếp trái phép các trận đấu bóng đá trên không gian mạng để chèn quảng cáo, giới thiệu website cờ bạc, hướng dẫn người xem đặt cược và hưởng lợi từ hoạt động tiếp thị liên kết.

Những hành vi quảng bá, môi giới, lôi kéo người khác tham gia cá độ bóng đá có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm trong tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng các kênh phát sóng vi phạm bản quyền để quảng bá các sản phẩm cờ bạc trực tuyến, tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Về công tác đấu tranh, ngăn chặn, Bộ Công an đã phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp như đối soát dữ liệu tài khoản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rà soát các tài khoản có dấu hiệu vi phạm và giám sát các giao dịch bất thường.

Nhờ các biện pháp đồng bộ, lực lượng chức năng đã phong tỏa, ngăn chặn hàng nghìn tài khoản ngân hàng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời ngăn chặn các giao dịch trái pháp luật với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026, đồng thời cảnh giác với các nội dung quảng cáo, lôi kéo đặt cược trên không gian mạng để tránh vi phạm pháp luật và thiệt hại về tài sản./.