Xã hội

Cá độ World Cup: Không chỉ mất tiền, còn có thể vướng vòng lao lý

Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup 2026. Cá độ trái phép có thể bị xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền, nợ nần

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: BCA)
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: BCA)

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin về nhận diện các hành vi vi phạm liên quan đến cá độ bóng đá và công tác đấu tranh, ngăn chặn trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Tại tọa đàm, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, mọi hành vi đặt cược trái phép các trận đấu bóng đá đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia cá độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, các đối tượng thường lợi dụng việc phát trực tiếp trái phép các trận đấu bóng đá trên không gian mạng để chèn quảng cáo, giới thiệu website cờ bạc, hướng dẫn người xem đặt cược và hưởng lợi từ hoạt động tiếp thị liên kết.

Những hành vi quảng bá, môi giới, lôi kéo người khác tham gia cá độ bóng đá có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm trong tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng các kênh phát sóng vi phạm bản quyền để quảng bá các sản phẩm cờ bạc trực tuyến, tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Về công tác đấu tranh, ngăn chặn, Bộ Công an đã phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp như đối soát dữ liệu tài khoản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rà soát các tài khoản có dấu hiệu vi phạm và giám sát các giao dịch bất thường.

Nhờ các biện pháp đồng bộ, lực lượng chức năng đã phong tỏa, ngăn chặn hàng nghìn tài khoản ngân hàng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời ngăn chặn các giao dịch trái pháp luật với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026, đồng thời cảnh giác với các nội dung quảng cáo, lôi kéo đặt cược trên không gian mạng để tránh vi phạm pháp luật và thiệt hại về tài sản./.

Vietnam+
#Cảnh báo cá độ bóng đá mùa World Cup #Xử phạt hành chính và hình sự cá độ #Ngăn chặn hoạt động cá cược trái phép #Phối hợp ngành Ngân hàng chống đánh bạc #Hậu quả pháp lý và tài chính của cá độ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Bộ đội Biên phòng nỗ lực dập lửa cháy rừng phòng hộ tại xã Đông Trạch. (Ảnh: TTXVN phát)

Thanh Hóa đã khống chế hoàn toàn vụ cháy rừng tại phường Hải Bình

Giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè, cộng với sức nóng từ đám cháy tỏa ra, nhiệt độ tại khu vực xảy ra cháy rừng có thời điểm lên tới gần 50 độ C, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong khu vực vẫn kiên trì bám trụ hiện trường với quyết tâm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, quê ở tỉnh Cao Bằng. Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh địch tại cứ điểm Đông Khê (Chiến dịch Biên giới năm 1950).