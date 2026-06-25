Xã hội

Nghệ An: Bị ngã xuống ao, hai chị em bị đuối nước thương tâm

Khi bà nội đi họp xóm, mẹ bận trông em 7 tháng tuổi nên 2 cháu bé 7 tuổi và 3 tuổi sang nhà hàng xóm chơi, không may bị ngã xuống ao và tử vong do đuối nước.

Trịnh Duy Hưng

Ngày 25/6, tại bản Còn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm 2 cháu Trương Thị Thanh H (7 tuổi) và Trương Thanh P (3 tuổi) tử vong.

Cụ thể vào sáng 25/6, hai cháu Trương Thị Thanh H và Trương Thanh P (con ông Trương Văn Xuân và bà Lương Thị Mậu) ở nhà cùng mẹ và bà nội. Khi bà nội đi họp xóm, mẹ bận trông em 7 tháng tuổi nên 2 cháu sang nhà hàng xóm chơi.

Do nhà hàng xóm không có ai ở nhà nên khi 2 cháu bị ngã xuống ao không có ai biết. Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, không thấy các con về, chị Mậu đã tìm.

Khi đến khu vực ao nước gần nhà hàng xóm, chị phát hiện cháu Trương Thanh P nổi trên mặt nước. Ngay lập tức, chị cùng người dân xung quanh đưa cháu lên bờ và gọi nhân viên y tế đến cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đuối nước trong thời gian dài, cháu P đã không qua khỏi.

Thấy cháu H vẫn mất tích, gia đình và người dân tiếp tục tìm kiếm tại khu vực ao nói trên. Sau đó, thi thể cháu H được phát hiện dưới ao.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Quỳ Hợp cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân vượt qua mất mát. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình số tiền 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè, nhất là tại các khu vực có ao, hồ, sông, suối nhưng chưa được rào chắn hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đuối nước #Tai nạn đuối nước #Ngã xuống ao Nghệ An
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Bộ đội Biên phòng nỗ lực dập lửa cháy rừng phòng hộ tại xã Đông Trạch. (Ảnh: TTXVN phát)

Thanh Hóa đã khống chế hoàn toàn vụ cháy rừng tại phường Hải Bình

Giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè, cộng với sức nóng từ đám cháy tỏa ra, nhiệt độ tại khu vực xảy ra cháy rừng có thời điểm lên tới gần 50 độ C, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong khu vực vẫn kiên trì bám trụ hiện trường với quyết tâm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, quê ở tỉnh Cao Bằng. Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh địch tại cứ điểm Đông Khê (Chiến dịch Biên giới năm 1950).