Nghệ An: Bị ngã xuống ao, hai chị em bị đuối nước thương tâm

Ngày 25/6, tại bản Còn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm 2 cháu Trương Thị Thanh H (7 tuổi) và Trương Thanh P (3 tuổi) tử vong.

Cụ thể vào sáng 25/6, hai cháu Trương Thị Thanh H và Trương Thanh P (con ông Trương Văn Xuân và bà Lương Thị Mậu) ở nhà cùng mẹ và bà nội. Khi bà nội đi họp xóm, mẹ bận trông em 7 tháng tuổi nên 2 cháu sang nhà hàng xóm chơi.

Do nhà hàng xóm không có ai ở nhà nên khi 2 cháu bị ngã xuống ao không có ai biết. Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, không thấy các con về, chị Mậu đã tìm.

Khi đến khu vực ao nước gần nhà hàng xóm, chị phát hiện cháu Trương Thanh P nổi trên mặt nước. Ngay lập tức, chị cùng người dân xung quanh đưa cháu lên bờ và gọi nhân viên y tế đến cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đuối nước trong thời gian dài, cháu P đã không qua khỏi.

Thấy cháu H vẫn mất tích, gia đình và người dân tiếp tục tìm kiếm tại khu vực ao nói trên. Sau đó, thi thể cháu H được phát hiện dưới ao.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Quỳ Hợp cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân vượt qua mất mát. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình số tiền 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè, nhất là tại các khu vực có ao, hồ, sông, suối nhưng chưa được rào chắn hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn./.

Thành phố Huế: Vụ đuối nước khiến con tử vong, mẹ mất tích Sáng 18/6, xã Quảng Điền (thành phố Huế) xác nhận vừa xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm khiến người con tử vong và mẹ đang mất tích, hiện địa phương đang tích cực tìm kiếm người mẹ.