Nguyên tắc 'tái định cư đi trước' trong triển khai Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Ngày 25/6, ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, cho biết về quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác định mô hình phát triển hệ thống nhà ở an sinh xã hội căn cơ, đồng bộ và bền vững.

Thành phố định hướng chiến lược xây các khu nhà ở tái định cư tập trung, khu nhà ở xã hội tập trung vào các khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn.

Về chính sách đảm bảo đột phá và quyền lợi thực chất của người dân, Thành ủy và Uỷ ban Nhân dân thành phố đã thống nhất chỉ đạo các chính sách, giải pháp kiên quyết nhằm đảm bảo an cư và quyền lợi cao nhất cho người dân với nguyên tắc “tái định cư đi trước” đây là phương châm hành động xuyên suốt và nhân văn của thành phố.

“Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện phương châm chỉ di dời người dân sau khi đã được tham quan, chứng kiến tận mắt hạ tầng hoàn thiện ở khu tái định cư về không gian sống và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân tại khu vực tái định cư," ông Trần Quang Tuyên nhấn mạnh.

Hiện nay, các khu tái định cư dự kiến phục vụ dự án đều được định hướng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, không gian công cộng và các điều kiện phục vụ đời sống, việc làm của người dân.

Liên quan đến dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết thêm, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được thành phố thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và quyết định 2789/QĐ-UBND về việc nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt khi thực hiện dự án.

Đến nay các đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng đang được các đơn vị triển khai và tổ chức xin ý kiến các bộ, ngành để tổng hợp ý kiến làm cơ sở triển khai lập đồ án. Sau khi hết thời hạn xin ý kiến các bộ, ngành sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đóng góp cho đồ án.

Trước đó, ngày 10/6/2026, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán quan điểm: Việc triển khai thực hiện Dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố; phải được tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm,” với tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm); nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai Dự án.

Việc triển khai Dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân Thành phố và các sở, ngành, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện Dự án; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản, vốn đầu tư và các nguồn lực phát triển.

Đồng thời, thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên với Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Chủ động rà soát, phân loại toàn bộ các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến dự án; xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết; kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, Đảng ủy 16 xã, phường nơi thực hiện Dự án (Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng) phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, ổn định đời sống người dân xuyên suốt quá trình thực hiện Dự án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia triển khai thực hiện.

Thành lập Tổ công tác do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án trên địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Cùng với đó, các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, đối thoại, tiếp công dân; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp;” giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT), có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2038.

Liên danh nhà đầu tư được lựa chọn gồm Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát…/.

Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Hà Nội yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự.