Xã hội

Chiến dịch 500 ngày đêm: Sử dụng radar xuyên đất kiếm hài cốt liệt sỹ tại Huế

Kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại hai địa điểm ở thành phố Huế đã bước đầu nhận diện các vùng xáo trộn nghi liên quan đến mộ tập thể, tạo cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Mai Trang
Sử dụng máy radar xuyên đất rà soát khu vực nghi có mộ liệt sỹ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Sử dụng máy radar xuyên đất rà soát khu vực nghi có mộ liệt sỹ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Huế phối hợp Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn thành phố Huế.

Theo báo cáo sơ bộ của tổ công tác Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát, dò tìm tại hai địa điểm gồm vị trí đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp, thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế bước đầu nhận diện vùng xáo trộn.

Cụ thể, theo tín hiệu radar xuyên đất tại vị trí đường Xuân 68 nghi ngờ 2 vùng xáo trộn, có vị trí gần phía Tường thành (Kinh thành Huế) ở độ sâu 1,2m, bề rộng khoảng 2,5m; chiều dài mỗi vị trí khoảng 10-12m.

Tại vị trí đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên sát cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế), kết quả radar xuyên đất cho thấy nghi ngờ một vùng xáo trộn ở độ sâu 1m, bề rộng từ 7-9m, ở dưới độ sâu dưới 3,5m tín hiệu radar nhiễu lớn.

ttxvn-thanh-pho-hue-ra-soat-cac-khu-vuc-nghi-co-mo-tap-the-liet-si-bang-may-radar-xuyen-dat2.jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 (thứ 4 từ trái sang) trực tiếp kiểm tra quá trình triển khai rà soát khu vực cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Tổ công tác sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo chi tiết, cụ thể để báo cáo các cấp và Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Huế trong thời gian tới. Từ đó có phương án triển khai các bước tiếp theo.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế ghi nhận sự hỗ trợ của đoàn công tác của Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật giúp địa phương khảo sát một cách khoa học tại các vị trí mộ liệt sỹ trong những ngày qua.

Đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan chức năng của Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế có cơ sở xây dựng các kế hoạch, tham mưu kịp thời cho các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này.

Đại tá Hà Văn Ái mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật góp phần sớm triển khai công tác khai quật để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Huế #khảo sát #mộ tập thể #liệt sỹ #radar xuyên đất #quy tập hài cốt liệt sỹ TP. Huế
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Kiến tạo mô hình quản trị hiện đại

Nếu giai đoạn đầu tiên là hành trình ổn định bộ máy, giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định thành công lớn hơn: Biến không gian hành chính mới thành động lực phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ.