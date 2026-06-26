Bộ đội Biên phòng Quảng Trị kịp thời phối hợp khống chế nhiều đám cháy

Chiều 26/6, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết trưa và chiều cùng ngày, trên địa bàn khu vực biên giới do các đơn vị Đồn Biên phòng Triệu Vân, Đồn Biên phòng Cửa Tùng và Đồn Biên phòng Nhật Lệ quản lý liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng, cháy thực bì.

Ngay khi phát hiện các đám cháy, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Cụ thể, vào 13 giờ 30 phút ngày 26/6, tại trung tâm phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) xảy ra cháy bãi lau sậy gần khu vực có các cơ quan hành chính của tỉnh và nhà dân.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Tại khu vực biên giới phía Nam Quảng Trị, khoảng 12 giờ 45 phút, trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng đã xảy ra một vụ cháy rừng. Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng và nhân dân triển khai chữa cháy. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/6, tại xã Nam Cửa Việt cũng xảy ra cháy rừng tràm, có nguy cơ lan sang khu vực dân cư.

Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng phối hợp với các lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng các lực lượng và nhân dân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa, đồng thời hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đến chiều cùng ngày, các lực lượng vẫn tiếp tục tập trung khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan rộng.

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng và cháy nổ luôn ở mức cao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời cơ động hỗ trợ địa phương xử lý các tình huống cháy, nổ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại do hỏa hoạn gây ra./.

Quảng Trị huy động hàng trăm người khống chế vụ cháy rừng tràm Những ngày gần đây, Quảng Trị liên tiếp ghi nhận các vụ cháy rừng do nắng nóng kéo dài. Toàn tỉnh hiện có khoảng 250.000 ha rừng được đánh giá có nguy cơ cháy cao.

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