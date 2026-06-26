Động đất mạnh làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản

Tối 26/6 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển tỉnh Yamanashi ở miền Trung Nhật Bản và các khu vực lân cận.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết động đất xảy ra tại thành phố Fujikawaguchiko vào lúc 22 giờ 29 ngày 26/6 theo giờ địa phương (tức 20 giờ 29 cùng ngày theo giờ Việt Nam), với độ sâu chấn tiêu khoảng 20km.

Trận động đất được ghi nhận mạnh cấp 6 trên thang đo cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Hiện nhà chức trách chưa ban bố cảnh báo sóng thần.

Sau trận động đất, dịch vụ tàu cao tốc Tokaido Shinkansen giữa các ga Tokyo và Shizuoka tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, các tuyến tàu cao tốc Tohoku, Joetsu và Hokuriku Shinkansen cũng tự động dừng chạy nhưng đã khôi phục hoạt động sau khoảng 15 phút.

Nhật Bản thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Trước đó một ngày, khu vực Đông Bắc Nhật Bản cũng ghi nhận một trận động đất mạnh, gần như cùng thời điểm xảy ra 2 trận động đất liên tiếp ở miền Bắc Venezuela khiến hàng trăm người thiệt mạng./.



Động đất tại Venezuela: Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 589 người Tại nhiều khu vực ở La Guaira, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy xúc, búa phá bêtông, kết hợp đào bới bằng tay để tìm kiếm nạn nhân sau hai trận động đất mạnh xảy ra tối 24/6 (giờ địa phương).