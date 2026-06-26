Môi trường

Động đất mạnh làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản

Động đất xảy ra tại thành phố Fujikawaguchiko vào lúc 22 giờ 29 ngày 26/6 theo giờ địa phương (tức 20 giờ 29 cùng ngày theo giờ Việt Nam), với độ sâu chấn tiêu khoảng 20km.

Phan An

Tối 26/6 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển tỉnh Yamanashi ở miền Trung Nhật Bản và các khu vực lân cận.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết động đất xảy ra tại thành phố Fujikawaguchiko vào lúc 22 giờ 29 ngày 26/6 theo giờ địa phương (tức 20 giờ 29 cùng ngày theo giờ Việt Nam), với độ sâu chấn tiêu khoảng 20km.

Trận động đất được ghi nhận mạnh cấp 6 trên thang đo cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Hiện nhà chức trách chưa ban bố cảnh báo sóng thần.

Sau trận động đất, dịch vụ tàu cao tốc Tokaido Shinkansen giữa các ga Tokyo và Shizuoka tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, các tuyến tàu cao tốc Tohoku, Joetsu và Hokuriku Shinkansen cũng tự động dừng chạy nhưng đã khôi phục hoạt động sau khoảng 15 phút.

Nhật Bản thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Trước đó một ngày, khu vực Đông Bắc Nhật Bản cũng ghi nhận một trận động đất mạnh, gần như cùng thời điểm xảy ra 2 trận động đất liên tiếp ở miền Bắc Venezuela khiến hàng trăm người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #Nhật Bản #độ sâu chấn tiêu Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Bộ đội Biên phòng nỗ lực dập lửa cháy rừng phòng hộ tại xã Đông Trạch. (Ảnh: TTXVN phát)

Thanh Hóa đã khống chế hoàn toàn vụ cháy rừng tại phường Hải Bình

Giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè, cộng với sức nóng từ đám cháy tỏa ra, nhiệt độ tại khu vực xảy ra cháy rừng có thời điểm lên tới gần 50 độ C, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong khu vực vẫn kiên trì bám trụ hiện trường với quyết tâm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.