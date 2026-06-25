Nhật Bản: Trận động đất ngoài khơi khu vực Đông Bắc có độ lớn 7,2

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), đã cập nhật và điều chỉnh độ lớn trận động đất xảy ra vào khoảng 7h30 sáng (giờ địa phương) ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của tỉnh Iwate.

Theo đó, JMA cho biết trận động đất ngoài khơi khu vực Đông Bắc Nhật Bản sáng 25/6 có độ lớn 7,2, với tâm chấn ở độ sâu 44km, thay vì độ lớn 6,9 và độ sâu khoảng 50km như thông báo ban đầu.

Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương.

Thống kê ban đầu cho biết ít nhất 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện với các chấn thương nhẹ.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) đã tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen giữa Tokyo và Shin-Aomori để kiểm tra an toàn. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, dịch vụ trên đoạn Tokyo–Sendai đã được khôi phục.

Ngành giáo dục địa phương cũng triển khai các biện pháp khẩn cấp. Chính quyền thị trấn Hashikami cho đóng cửa toàn bộ 5 trường học trên địa bàn, trong khi thành phố Hachinohe tạm thời cho nghỉ học tại 65 trường để kiểm tra cơ sở vật chất sau rung chấn.

Các công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân cho biết không phát hiện bất thường tại các nhà máy Higashidori ở tỉnh Aomori, Onagawa ở tỉnh Miyagi, cũng như các Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 và Fukushima Số 2 ở tỉnh Fukushima. Các cơ sở tái chế và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại Aomori cũng hoạt động bình thường.

Chính phủ Nhật Bản đang khẩn trương thu thập thông tin và đánh giá tác động của trận động đất. JMA xác nhận không phát cảnh báo sóng thần, song khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra các trận động đất mạnh trong khoảng một tuần tới./.

Động đất ở Venezuela: Mỹ kêu gọi công dân tìm nơi trú ẩn an toàn Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho biết sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Maiquetía, gần Caracas, đã phải tạm ngừng hoạt động do hư hại nghiêm trọng.