Thanh Hoá: Huy động gần 300 người khống chế đám cháy rừng

Chiều 24/6, ông Trịnh Đăng Tình, Trưởng phòng Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng đang huy động người và phương tiện khẩn trương chữa cháy rừng tại khu vực Đồi 174 thuộc Tổ dân phố Hữu Lại, Hữu Nhân, phường Hải Bình.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 24/6, khu vực 3,6ha rừng thông và keo trên địa bàn phường Hải Bình bất ngờ bùng phát tại 3 điểm. Do thời tiết nắng nóng, lượng thực bì khô dày cùng địa hình đồi núi, đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Nhận được thông tin, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá, Hạt kiểm lâm Nghi Sơn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, lực lượng công an, quân sự, Ủy ban Nhân dân phường Hải Bình và nhân dân trên địa bàn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường phối hợp triển khai các biện pháp dập lửa khẩn cấp.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày gần đây, nền nhiệt cao, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xảy ra hỏa hoạn lên cao trên 40 độ C khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, các lực lượng chữa cháy vẫn kiên cường, nỗ lực ngăn lửa lan rộng.

Ông Trịnh Đăng Tình cho biết thêm, đám cháy xảy ra đồng thời tại 3 điểm và cháy theo vệt dọc sườn đồi và đỉnh đồi chứ không cháy lan. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm vì tốc độ lan rộng nhanh và rất khó kiểm soát.

Đến 17 giờ chiều 24/6, 2/3 điểm phát cháy đã cơ bản được dập tắt. Hiện các lực lượng đang khẩn trương khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa, nỗ lực dập tắt điểm cháy còn lại, không để cháy lan rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trước đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng tại 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó, có 66 xã, phường dự báo cháy rừng cấp cao; 17 xã, phường dự báo cấp nguy hiểm; 16 xã, phường cấp cực kỳ nguy hiểm./.

Huế huy động hơn 100 người dập tắt đám cháy rừng rộng 1,5ha Lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương khống chế, dập tắt đám cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, thành phố Huế, sau hơn 2 giờ bùng phát.

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