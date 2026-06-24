Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn tại Hong Kong cấp cứu hành khách

Chuyến bay VN524 của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 24/6 đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hong Kong (Trung Quốc) sau khi một hành khách quốc tịch Việt Nam gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình bay.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN524 được khai thác bằng máy bay Airbus A350, chở gần 250 hành khách. Trong hành trình bay, hành khách T.A.T, quốc tịch Việt Nam, ngồi ghế 1K có biểu hiện sức khỏe không ổn định. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ theo đúng quy trình xử lý tình huống y tế trên chuyến bay.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hành khách không cải thiện sau các biện pháp hỗ trợ ban đầu. Sau khi đánh giá tình hình thực tế, tổ bay quyết định chuyển hướng hành trình và hạ cánh xuống sân bay Hong Kong để hành khách được tiếp cận dịch vụ y tế trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi nhận được thông tin từ cơ trưởng, đại diện Vietnam Airlines tại Hong Kong đã phối hợp với các đơn vị chức năng tại sân bay này chuẩn bị xe cứu thương, lực lượng y tế và các điều kiện phục vụ mặt đất cần thiết. Chuyến bay hạ cánh tại Hồng Kông lúc 10h59 (giờ địa phương).

Sau khi tàu bay dừng đỗ, lực lượng y tế địa phương đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ đưa hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi, điều trị. Chuyến bay VN524 sau đó khởi hành trở lại đi Thượng Hải lúc 12h10 (giờ địa phương).

Theo Vietnam Airlines, quyết định chuyển hướng hạ cánh được đưa ra trên cơ sở đánh giá tình trạng thực tế của hành khách và tuân thủ các quy trình khai thác, an toàn bay. Trong những tình huống liên quan đến sức khỏe hành khách, việc bảo đảm hành khách được tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời luôn được ưu tiên.

Đây không phải lần đầu tiên Vietnam Airlines thực hiện chuyển hướng hoặc hạ cánh ngoài kế hoạch để hỗ trợ y tế cho hành khách. Trước đó, hãng từng quyết định cho máy bay hạ cánh tại Kolkata (Ấn Độ) trên hành trình từ Frankfurt đi Hà Nội, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên hành trình từ Frankfurt đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng trên chuyến bay từ Hà Nội đi Siem Reap và tại Huế trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội để hành khách được cấp cứu kịp thời.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe./.

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