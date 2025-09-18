Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Istanbul để cứu hành khách

Chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi Thành phố Hồ Chí Minh lúc 14h05 ngày 17/9 đã phải điều chỉnh hành trình, chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để hỗ trợ, cấp cứu hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Theo đó, khoảng 1 giờ sau khi cất cánh, nam hành khách 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có biểu hiện sức khoẻ không ổn định. Tổ bay ngay lập tức phát thông báo yêu cầu cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ba bác sỹ có mặt trên chuyến bay đã tình nguyện hỗ trợ sơ cứu, tuy nhiên tình trạng của hành khách không có dấu hiệu cải thiện.

Trước tình hình đó, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Istanbul, và thông báo cho bộ phận mặt đất triển khai phương án hỗ trợ y tế.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách được chuyển ngay đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu và điều trị.

Phi hành đoàn đã nhanh chóng phối hợp với nhà chức trách và đối tác phục vụ mặt đất tại sân bay hoàn tất các thủ tục cần thiết tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp thêm nhiên liệu để chuyến bay VN30 tiếp tục hành trình đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 17h32 (giờ địa phương) cùng ngày. Chuyến bay dự kiến hạ cánh muộn 3 tiếng 20 phút so với giờ dự kiến.

"Việc điều chỉnh hành trình làm phát sinh chi phí liên quan đến nhiên liệu, phục vụ mặt đất và lịch bay. Tuy nhiên, Hãng hàng không Quốc gia khẳng định luôn ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành khách trong mọi tình huống," đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Đây là một trong số nhiều trường hợp mà Vietnam Airlines đã điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế.

Trước đó, ngày 29/6/2025, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Cam Ranh đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng để cấp cứu một hành khách.

Ngày 5/5/2025, chuyến bay VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt (Đức) cũng đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) vì lý do tương tự.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sỹ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe./.

