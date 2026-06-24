Lỗi kỹ thuật khiến nhiều người dân nhận tin nhắn cảnh báo bão từ năm 2024

Chiều 24/6, nhiều người dân phản ánh nhận được tin nhắn qua điện thoại mang tên “Bộ NN-PTNT" với nội dung cảnh báo bão số 3 mạnh lên thành siêu bão và dự kiến đổ bộ vào ngày 07/9...”

Đề cập đến sự việc này, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, đây là tin nhắn cảnh báo đã được phát hành từ năm 2024, liên quan đến một cơn bão xảy ra trước đây.

“Do lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền tải tin nhắn của nhà mạng, một số thuê bao đã nhận lại nội dung tin nhắn cũ trong chiều 24/6. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định không gửi bất kỳ tin nhắn cảnh báo bão nào vào thời điểm hiện tại,” Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, hiện không có cơn bão nào ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ đầu mùa mưa bão năm 2026 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận cơn bão nào hoạt động trên Biển Đông.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân bình tĩnh, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chính xác.

Người dân nên theo dõi thông tin dự báo khí tượng thủy văn, công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai từ các cơ quan chính thống. Đồng thời cập nhật thông tin về bão trên Fanpage Thông tin phòng, chống thiên tai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và cơ quan chức năng.

Vietcombank cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS thông báo điểm thưởng Ngân hàng Vietcombank cảnh báo khách hàng về các tin nhắn giả mạo, thủ đoạn lừa đảo lấy thông tin bảo mật qua đường link độc hại để bảo vệ tài sản khách hàng.

​