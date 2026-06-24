Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Sáng nay (24/6), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Với khẩu hiệu “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai,” Đại hội đã nhận được rất nhiều kỳ vọng từ các đại biểu, khơi dậy khát vọng góp sức đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của thế hệ trẻ.

Chia sẻ bên lề Đại hội, đại biểu Lê Minh Đức, Ủy viên thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ kỳ vọng Đại hội Đoàn lần thứ XIII sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong bồi đắp lý tưởng cách mạng, lối sống, văn hoá cho đoàn viên thanh niên, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

“Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra chương trình hành động bám sát các nghị quyết lớn của Đảng, tập hợp và phát huy được sức mạnh của Đoàn viên thanh niên, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới,” đại biểu Lê Minh Đức nói.

Là Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Lê Minh Đức cho hay Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh cho đất nước phát triển. Trong thời gian tới, đại biểu mong muốn Đoàn tiếp tục đổi mới về không gian văn hoá sáng tạo, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như tiếp tục quảng bá nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo đại biểu Lê Minh Đức, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo là lợi thế để thanh niên có thể thực hiện nhiệm vụ này.

Đại biểu Lê Minh Đức, Ủy viên thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ bên lề đại hội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn cũng là mong đợi của đại biểu Phàn Thế Hà, Bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang trong hoạt động của Đoàn giai đoạn tới.

Theo đại biểu Hà, thực tiễn công tác ở khu vực biên giới Tuyên Quang cho thấy công nghệ số hiện nay có tác động mạnh đến thanh niên, là điều kiện thuận lợi để việc tuyên truyền thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng của Đoàn triển khai hiệu quả, nhất là trên các hội nhóm Zalo, Facebook.

Tuy nhiên, do đặc thù vùng biên giới, địa hình chia cắt mạnh, việc phủ sóng wifi, điện thoại đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, gây hạn chế trong công tác đoàn.

“Tôi rất kỳ vọng khi dự thảo nghị quyết Đại hội Đoàn giai đoạn 2026-2031 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn xác định phong trào 5 tiên phong, trong đó tiên phong thứ nhất là tham gia phát triển chuyển đổi số. Tôi cho rằng đây là định hướng rất đúng và trúng. Đẩy mạnh chuyển đổi số là tiền đề để thực hiện các nội dung tiếp theo, để đoàn có thể quy tụ rộng rãi các lực lượng thanh niên, góp phần xây dựng đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới,” đại biểu Phàn Thế Hà chia sẻ.

Đại biểu Phàn Thế Hà, Bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Có rất nhiều kỳ vọng và tâm thế hân hoan cũng chia sẻ của nhiều đại biểu khi về dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đại biểu Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng mong muốn nhiệm kỳ mới, Đoàn sẽ tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo cho thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội.

“Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đổi mới sáng tạo, đoàn đại biểu Đà Nẵng đến Đại hội với tâm thế phấn khởi chuẩn bị cho ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, đặc biệt là tập trung trí tuệ, đem tâm huyết của mình góp ý vào các văn kiện Đại hội để sau đó triển khai Nghị quyết Đại hội đạt hiệu quả tích cực,” đại biểu Nguyễn Bá Duân chia sẻ.

Cùng chia sẻ này, Huỳnh Nguyễn Yến Nhi, sinh viên trường Đại học kinh tế, Đại học Đà nẵng cho hay Đại hội không chỉ là ngày hội của tuổi trẻ Việt Nam mà còn là cơ hội để những người trẻ được lắng nghe, được trao thêm động lực để theo đuổi ước mơ, khẳng định bản thân và cống hiến cho cộng đồng.

“Thông điệp Đại hội lần này là thanh niên Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng cống hiến và làm chủ tương lai. Em mong muốn mang đến Đại hội nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như lan tỏa giá trị tốt đẹp về một thế hệ trẻ Đà Nẵng luôn sẵn sàng cống hiến,” Yến Nhi nói.

Cũng với nhiệt huyết, khát vọng và tinh thần sẵn sàng cống hiến, đại biểu Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư thành đoàn Thành phố Huế cho hay sẽ nỗ lực đóng góp tiếng nói của tuổi trẻ cố đô trong các quyết sách của Đại hội Đoàn, đặc biệt là trong việc phát huy sức mạnh tuổi trẻ trong bảo tồn di sản, khởi nghiệp gắn với văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Đại hội sẽ diễn ra hết ngày 25/6./.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên lần thứ XIII Đại hội gồm 4 phiên, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm: tổng kết, đánh giá công tác Đoàn nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.