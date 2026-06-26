Tăng tốc để thông xe đường mới kết nối Đà Lạt với Đắk Lắk vào ngày 30/6

Ngày 26/6, ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nhà thầu thi công đang tăng tốc triển khai các hạng mục cuối cùng để đưa tuyến ĐT.722 về đích, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 30/6 tới đây.

Sau khoảng 2 năm thi công, đến nay, toàn tuyến ĐT.722 đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính như nền đường, thảm nhựa mặt đường trên toàn tuyến dài 18,86 km. Trong đó có 3 cây cầu bêtông cốt thép tại Km3, Km7 và Km9 cũng được thi công hoàn thiện.

Theo thống kê của chủ đầu tư, đến nay giá trị thực hiện của dự án đạt khoảng 512 tỷ đồng, tương đương 97,37% giá trị hợp đồng xây lắp, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân lực hoàn thiện những hạng mục phụ trợ như gia cố lề đường, gia cố một số vị trí bờ taluy, lắp đặt hệ thống biển báo, hộ lan, cọc tiêu và sơn kẻ vạch đường nhằm đảm bảo các điều kiện để thông xe kỹ thuật vào ngày 30/6 như kế hoạch.

Đồng thời, các đơn vị cũng triển khai hoàn thiện hạng mục rãnh thoát nước, gờ chắn, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để đề xuất các giải pháp xử lý lâu dài nhằm bảo đảm an toàn khi công trình đưa vào khai thác, nhất là trong cao điểm mùa mưa Tây Nguyên sắp đến.

Tuyến đường bộ ĐT.722 có điểm đầu là trung tâm xã Đưng K’Nớ (cũ) giao với đường Đông Trường Sơn và điểm cuối xã Đạ Long (huyện Đam Rông cũ), sau hợp nhất các xã trên nay là xã Đam Rông 4. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Dự án đường ĐT.722 xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, được thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành mạch giao thông kết nối từ phường Lang Biang-Đà Lạt đi xã Đam Rông 4 và đấu nối với tỉnh Đắk Lắk. Dự án không chỉ phá thế độc đạo cho vùng Đầm Ròn (huyện Đam Rông cũ, nay là xã Đam Rông 4) mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, giao thương hàng hóa giữa khu vực Đà Lạt với tỉnh Đắk Lắk do rút ngắn được cự ly, thời gian di chuyển so với tuyến quốc lộ 27 hiện hữu./.

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