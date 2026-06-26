Xã hội

Giao thông

Tăng tốc để thông xe đường mới kết nối Đà Lạt với Đắk Lắk vào ngày 30/6

Theo thống kê của chủ đầu tư, đến nay giá trị thực hiện của dự án đạt khoảng 512 tỷ đồng, tương đương 97,37% giá trị hợp đồng xây lắp, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Nguyễn Dũng
Tuyến đường bộ ĐT.722 sau khi hoàn thiện sẽ hình thành mạch giao thông kết nối từ phường Langbiang-Đà Lạt đi xã Đam Rông 4 và đấu nối với tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tuyến đường bộ ĐT.722 sau khi hoàn thiện sẽ hình thành mạch giao thông kết nối từ phường Langbiang-Đà Lạt đi xã Đam Rông 4 và đấu nối với tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 26/6, ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nhà thầu thi công đang tăng tốc triển khai các hạng mục cuối cùng để đưa tuyến ĐT.722 về đích, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 30/6 tới đây.

Sau khoảng 2 năm thi công, đến nay, toàn tuyến ĐT.722 đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính như nền đường, thảm nhựa mặt đường trên toàn tuyến dài 18,86 km. Trong đó có 3 cây cầu bêtông cốt thép tại Km3, Km7 và Km9 cũng được thi công hoàn thiện.

Theo thống kê của chủ đầu tư, đến nay giá trị thực hiện của dự án đạt khoảng 512 tỷ đồng, tương đương 97,37% giá trị hợp đồng xây lắp, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân lực hoàn thiện những hạng mục phụ trợ như gia cố lề đường, gia cố một số vị trí bờ taluy, lắp đặt hệ thống biển báo, hộ lan, cọc tiêu và sơn kẻ vạch đường nhằm đảm bảo các điều kiện để thông xe kỹ thuật vào ngày 30/6 như kế hoạch.

Đồng thời, các đơn vị cũng triển khai hoàn thiện hạng mục rãnh thoát nước, gờ chắn, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để đề xuất các giải pháp xử lý lâu dài nhằm bảo đảm an toàn khi công trình đưa vào khai thác, nhất là trong cao điểm mùa mưa Tây Nguyên sắp đến.

Tuyến đường bộ ĐT.722 có điểm đầu là trung tâm xã Đưng K’Nớ (cũ) giao với đường Đông Trường Sơn và điểm cuối xã Đạ Long (huyện Đam Rông cũ), sau hợp nhất các xã trên nay là xã Đam Rông 4. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Dự án đường ĐT.722 xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, được thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành mạch giao thông kết nối từ phường Lang Biang-Đà Lạt đi xã Đam Rông 4 và đấu nối với tỉnh Đắk Lắk. Dự án không chỉ phá thế độc đạo cho vùng Đầm Ròn (huyện Đam Rông cũ, nay là xã Đam Rông 4) mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, giao thương hàng hóa giữa khu vực Đà Lạt với tỉnh Đắk Lắk do rút ngắn được cự ly, thời gian di chuyển so với tuyến quốc lộ 27 hiện hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thông xe #Đường kết nối Đà Lạt-Đắk Lắk #Dự án giao thông Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quy định cụ thể về tàu bay và khai thác tàu bay

Chính phủ ban hành Nghị định số 223/2026/NĐ-CP quy định về tàu bay và khai thác tàu bay, trong đó quy định cụ thể về Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, duy trì đủ điều kiện bay liên tục

Hiện trạng cầu treo Vĩnh Hảo, thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Tuy (Tuyên Quang) chiều 23/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyên Quang tạm dừng lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo

Căn cứ việc cầu treo có thể gây mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, cơ quan chức năng quyết định tạm dừng lưu thông qua cầu, khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.