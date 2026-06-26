Dự án cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh-Sóc Trăng vẫn thiếu nguồn cung vật liệu

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) và Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) đang bị chậm tiến độ, trong đó nguồn vật liệu cung ứng đang chưa xác định được nguồn cung và các địa phương cần rốt ráo tháo gỡ để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Được khởi công ngày 15/10/2023 và hoàn thành ngày 15/6/2028, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư), Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi chia làm 2 gói thầu xây lắp. Trên công trường đang huy động tổng số 34 mũi thi công (gồm: 23 mũi thi công cầu và 6 mũi thi công nền đường, 5 mũi thi công các công trình trên tuyến), sản lượng đến nay là 3.701/5.163 tỷ đồng, đạt 71,68% hợp đồng, chậm 2,3% so với tiến độ phê duyệt.

Trong đó, Gói thầu 11-XL thi công cầu Đại Ngãi, tuyến và các công trình trên tuyến (tổng mức đầu tư 1.727,68 tỷ đồng) hiện đang đạt sản lượng thi công 70,36%, chậm 4,5% so với kế hoạch.

Hiện, các nhà thầu 8 mũi thi công làm các hạng mục đào nền đường đạt 82%; hoàn thành xử lý nền đất yếu, đắp nền K95 đạt 93%; đắp nền K98 đạt 93%; móng cấp phối đá dăm đạt 86%; thảm bê tông nhựa đạt 60%; hoàn thành 39/48 cống thoát nước các loại, đạt 81%. Đặc biệt, 6 cầu đang triển khai thi công xong cọc khoan nhồi, đổ bê tông mố, trụ cầu, đúc xong 199 phiến dầm.

“Nhìn chung, Gói thầu 11-XL đang được triển khai thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tiến độ thi công phần cầu vượt tiến độ được duyệt, tiến độ phần đường đang chậm,” lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 đánh giá.

Gói thầu xây lắp số 15-XL đang huy động tổng cộng 26 mũi thi công với các hạng mục thân trụ, xà mũ, bản mặt cầu dẫn; đường đầu cầu, dầm thép, cáp dây văng, hệ thống quan trắc; thân bệ trụ cầu chính. Tiến độ gói thầu này mới đạt 46,31 và hiện chậm 1,3% so với kế hoạch.

Đối với đoạn 12,3km Quốc lộ 60 (từ Quốc lộ 91B đến Quốc lộ 60 hiện hữu), Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 394/QĐ-BXD ngày 25/3/2026, Ban Quản lý dự án 85 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật, hiện đơn vị tư vấn đang triển khai công tác khảo sát trên công trường. Dự kiến hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật và phấn đấu khởi công vào cuối quý III/2026, đầu quý IV/2026.

Phía Ban Quản lý dự án 85 cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá nhiên liệu, thiếu nguồn vật liệu là những yếu tố cản trở đến việc thi công và tiến độ của Dự án cầu Đại Ngãi 2.

Cụ thể, dự án vẫn còn 3 hộ dân cản trở thi công với lý do nứt nhà vào yêu cầu đền bù với giá trị rất lớn (ngoài phạm vi tính toán của đơn vị bảo hiểm), các bên liên quan đã đi thỏa thuận trên cơ sở của bảo hiểm tính toán nhưng các hộ dân không đồng ý. Đến nay, đơn vị tư vấn độc lập của địa phương đang rà soát và lập dự toán đền bù làm cơ sở để tiếp tục thương thảo.

Mặt khác, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác mua, tập kết nhiên liệu để tổ chức thi công; bên cạnh đó, giá nhiên liệu neo cao đã kéo theo giá cả toàn bộ các nguyên vật liệu khác và giá vận chuyển tăng theo.

Đặc biệt, công tác tập kết đá hộc về công trường để thi công phần kè gặp rất hạn chế, các mỏ đang cấp cho dự án (2 mỏ thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Thành phố Hồ Chí Minh) ưu tiên nguồn đá để sản xuất đá dăm và đá cho bê tông, sản phẩm đá hộc rất ít mà còn cấp cho rất nhiều dự án đang triển khai thi công trên địa bàn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản gửi Thành phố Hồ Chí Minh và các mỏ đá trên địa bàn thành phố đề nghị hỗ trợ ưu tiên nguồn đá hộc tuy nhiên đến nay nguồn đá vẫn rất khó khăn.

Nhu cầu đất đắp hiện nay của dự án khoảng 1 triệu m2 (gói 15-XL khoảng 50.000m3 và đoạn kết nối khoảng 950.000), lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 cho biết khối lượng đã xác định được nguồn chỉ khoảng 40.000m3, còn 960.000m3 chưa xác định được nguồn.

Tương tự, Dự án cần khoảng 210.000m2 đất đắp nhưng khối lượng đã xác định được nguồn chỉ khoảng 6.000m3, còn 204.000m3 chưa xác định được nguồn; đá dành cho thi công bê tông cũng còn 81.000m3 chưa xác định được nguồn cung.

Mặc dù Ban Quản lý dự án 85 đã có đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ hỗ trợ xác định nguồn cát đắp và đất đắp, đá thi công bê tông, tuy nhiên, đến nay nguồn vẫn chưa xác định được nguồn.

Chưa kể, khu vực thi công dự án đang trong giai đoạn mùa mưa, tình trạng mưa lớn kéo dài liên tục ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công, đặc biệt là thi công bê tông nhựa và đắp đất.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi các địa phương (tỉnh An Giang; thành phố Đồng Nai; Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Cần Thơ) ưu tiên, phân bổ khoảng 25.000m3 đá hộc, 204.000m3 đất đắp, 81.000m3 đá cho bê tông và 960.000m3 cát sông đắp nền cho Dự án cầu Đại Ngãi./.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng có tổng chiều dài 27,44km (đoạn qua tỉnh Vĩnh Long khoảng 8,7km và thành phố Cần Thơ khoảng 18,74km), tổng mức đầu tư 7.962,148 tỷ đồng.

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