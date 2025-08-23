Cần Thơ: Khẩn trương xử lý trường hợp vượt rào lên cầu Đại Ngãi 2

Liên quan đến vụ việc người dân tháo rào chắn đi lên cầu Đại Ngãi 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh, Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi về việc kiểm tra và có giải pháp đảm bảo an toàn tại công trường.

Theo đó, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp cố tình vượt rào lên cầu gây mất an toàn và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã: Đại Ngãi, An Thạnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá, có giải pháp cấp bách, kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc đảm bảo trật tự xã hội và an toàn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp cố tình vượt rào lên cầu để tham quan, buôn bán, trông giữ xe trái phép gây mất an toàn và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban nhân dân các xã Đại Ngãi, An Thạnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời chủ động phối hợp với chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Ông Huỳnh Thanh An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh, cho biết Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo công an xã chủ trì phối hợp ban chỉ huy quân sự, phòng kinh tế xã bố trí lực lượng túc trực tại khu vực cầu Đại Ngãi 2, phối hợp với Công an xã Đại Ngãi tăng cường tuần tra, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không vượt rào lên cầu Đại Ngãi 2. Qua đó kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi Nguyễn Minh Liêm cho hay công an xã đã phối hợp công an xã An Thạnh tuần tra kiểm soát và xử lí nghiêm những trường hợp tháo rào chắn, mua bán hàng rong trong khu vực cấm cầu Đại Ngãi 2. Đồng thời, đã đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Ban quản lý điều hành cầu Đại Ngãi) xây dựng thêm rào chắn chắc chắn hơn, cấp thẻ thông hành trên công trường cho lực lượng chức năng hai xã tăng cường kiểm soát.

Trước đó, ngày 20/8, phóng viên TTXVN có phản ánh bất chấp khuyến cáo của đơn vị thi công, chính quyền địa phương, người dân khu vực xã An Thạnh và xã Đại Ngãi thành phố Cần Thơ tháo rào chắn đi lại trên cầu Đại Ngãi 2 để tham quan, buôn bán hàng rong, gây mất an toàn, an ninh trật tự và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Từ đầu tháng 8-20/8, trong khung giờ từ 15 giờ 30 phút đến 19 giờ hằng ngày, hàng trăm người tham quan, gánh hàng rong vượt rào chắn để tham quan, đi lại, mua bán trên cầu Đại Ngãi 2 mặc dù đơn vị thi công, chính quyền địa phương đã có biển cấm và khuyến cáo.

Nhiều hộ dân khu vực xung quanh còn tự ý mở bãi giữ xe để phục vụ khách tham quan khu vực công trường thi công./.

