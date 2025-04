Sóc Trăng: Khẩn trương hoàn thành cầu Đại Ngãi 2 trước dịp lễ 30/4

Trong những ngày cuối tháng Tư này, trên công trường xây dựng cầu Đại Ngãi 2 nối liền Sóc Trăng với huyện Cù Lao Dung, giữa lòng sông Hậu không khí vẫn đang khẩn trương gấp rút để hoàn thành kịp tiến độ thông xe kỹ thuật trong dịp lễ 30/4 chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng), Dự án cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối tỉnh Sóc Trăng với Trà Vinh gồm 2 công trình cầu chính là cầu Đại Ngãi 1 nối tỉnh Trà Vinh với huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng - ở giữa sông Hậu và cầu Đại Ngãi 2 nối Cù Lao Dung với đất liền phía Sóc Trăng.

Cầu Đại Ngãi 1 (và đường dẫn) dài hơn 3km, phần cầu chính dây văng qua luồng Định An, sông Hậu, mặt cầu rộng 21,5m, có hai trụ tháp chữ A cao 110m; cầu Đại Ngãi 2 dài 862m, gồm 13 nhịp, với kết cấu nhịp chính dạng đúc hẫng dài 330m. Tổng kinh phí dự án cầu Đại Ngãi là gần 8.000 tỷ đồng. Đây là một trong những cây cầu quan trọng bắc qua sông Hậu, thay thế cho việc đi lại bằng phà, vốn gây mất nhiều thời gian và hạn chế khả năng vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh từ bao đời nay.

Do triển khai sớm, công trình cầu Đại Ngãi 2 nối phía đất liền Sóc Trăng với huyện đảo Cù Lao Dung đến nay đã cơ bản hoàn thành, hiện xe công trình, xe giám sát công trình đã có thể chạy thông suốt từ bờ phía huyện Long Phú (Sóc Trăng) sang bờ huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Các hạng mục còn lại đang được hàng trăm công nhân tiếp tục thi công là hàn, ốp, đổ lan can cầu, hệ thống chiếu sáng, san lấp mặt bằng chuẩn bị trải thảm nhựa nóng mặt cầu và 2 đầu đường dẫn lên cầu, gắn lắp hệ thống cảnh báo an toàn giao thông, sơn kẻ vạch đường nữa là xong.

Giữa trưa nắng nóng như đổ lửa, các công nhân vẫn khẩn trương thi công các hạng mục phụ để sớm thông xe kỹ thuật cầu Đại Ngãi 2 dịp lễ 30/4. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Người lao động tại công trường cho biết mặc dù nắng như đổ lửa hay mưa như trút nước nhưng những ngày qua công nhân vẫn bám công trường; thậm chí, có khi thi công cả đêm theo yêu cầu của chỉ huy công trường để kịp tiến độ. Nhờ vậy, đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, sẽ kịp thông xe kỹ thuật dịp lễ 30/4 này và vượt tiến độ sớm hơn kế hoạch 6 tháng so với dự kiến.

Theo ông Cao Văn Giáp, Chỉ huy trưởng công trình thuộc đơn vị nhà thầu Tập đoàn Thuận An (đơn vị thi công trực tiếp công trình cầu Đại Ngãi 2), ngay từ đầu bắt tay vào thi công công trình, nhà thầu luôn bố trí người "3 ca 4 kíp" để kịp tiến độ cho dự án. Các đội thi công nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm để cố gắng thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4 năm nay. Hiện tiến độ công việc đã cơ bản hoàn thành trên 90%, chỉ còn một số công đoạn như bó lan can cầu, hoàn chỉnh 2 đầu cầu dẫn, hệ thống chiếu sáng và thảm nhựa mặt cầu là có thể thông xe kỹ thuật.

Anh Phạm Văn Thanh, công nhân Tập đoàn Thuận An, về phần cầu, trong thời gian qua, công nhân đã biết được mốc thời gian để hoàn thành công trình nên đều rất cố gắng. Mặc dù thời tiết nắng mưa vất vả nhưng công nhân vẫn cố gắng đảm bảo tiến độ công trình đặt ra. Theo kế hoạch, ngày 28/4 tới sẽ thảm nhựa nóng mặt cầu, đường dẫn nữa là hoàn thành cơ bản cầu Đại Ngãi 2 này.

Cầu Đại Ngãi 2 và phần tuyến đường kết nối huyện Long Phú với huyện Cù Lao Dung hoàn thành mang đến ý nghĩa hết sức to lớn, phá thế cô lập của huyện đảo Cù Lao Dung, đáp ứng mong mỏi của bao nhân dân của huyện này. Đây cũng là cơ hội, điều kiện và là động lực quan trọng để giúp cho Cù Lao Dung vươn mình phát triển trong tương lai.

Vui mừng trước thực tế cây cầu bao đời người dân mơ ước, ông Nguyễn Hồng Tiến, một nhà vườn ở ấp An Trung A, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung cho biết, cây cầu ngày dần hình thành, sừng sững bắc ngang sông Hậu nên người dân nơi đây ai cũng vui mừng. Về mặt kinh tế, có cây cầu này, người dân sẽ thuận tiện đi lại, bởi đoạn đường từ đây qua bên đó không cần phải chờ phà, đợi đò mất thời gian như trước đây nữa. Hàng hóa vận chuyển qua sông sẽ tiện lợi hơn, đỡ tốn kém và nhanh chóng hơn…

Mặc dù niềm vui chưa trọn vẹn vì tới đây mới hoàn thành thông xe được cầu Đại Ngãi 2, còn cầu Đại Ngãi 1 nối Cù Lao Dung với phía bờ tỉnh Trà Vinh vẫn còn đang tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Niềm vui lớn của người dân Cù lao Dung, của người dân Sóc Trăng khi cây cầu Đại Ngãi 2 được đưa vào lưu thông nối 2 bờ vui trong một ngày không xa…/.

Sóc Trăng: Hợp long cầu Đại Ngãi 2 nối thông toàn tuyến Quốc Lộ 60 Sau khi hoàn thành, Dự án cầu Đại Ngãi sẽ nối thông toàn tuyến Quốc Lộ 60, nâng cao năng lực vận tải cho vùng ĐBSCL, tạo sự kết nối giao thông giữa các tỉnh với nhau và với Thành phố Hồ Chí Minh.