Nhận định Na Uy vs Pháp: Haaland-Mbappe "đọ súng" nảy lửa, ngôi đầu thuộc về ai?

Trận đấu giữa Na Uy và Pháp ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 là một trong những cặp đấu đáng xem nhất, dù cả hai đội đều đã sớm giành vé đi tiếp với cùng 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên.

Na Uy bước vào trận đấu này với phong độ rất ấn tượng. Họ đã giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, ghi được nhiều bàn thắng và thể hiện lối chơi rõ ràng, hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là Na Uy không phải đội bóng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng họ lại rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Đội bóng Bắc Âu thường triển khai bóng nhanh, đưa bóng lên phía trên với số chạm tối thiểu, nhằm tận dụng khả năng di chuyển và dứt điểm của Haaland.

Ở phía đối diện, Pháp vẫn cho thấy vì sao họ luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở các giải đấu lớn. Hai chiến thắng liên tiếp không chỉ mang lại lợi thế về điểm số mà còn khẳng định chất lượng đội hình vượt trội của họ. Pháp sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp ở cả ba tuyến, cùng khả năng chơi bóng linh hoạt theo nhiều cách khác nhau.

Trên hàng công, Mbappe tiếp tục là nhân tố nổi bật nhất. Tốc độ bứt phá, kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm đa dạng khiến anh trở thành mối đe dọa thường trực với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Điểm đặc biệt của Mbappe là anh có thể tạo ra sự khác biệt ngay cả khi không có nhiều khoảng trống. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, một tình huống xử lý cá nhân, anh có thể biến nó thành cơ hội nguy hiểm./.