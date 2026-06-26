World Cup 2026: Lời cảnh báo với Mỹ trước cuộc chiến knock-out

Không khí tại khu fan zone ở thủ đô Washington lặng đi khi đội tuyển Mỹ để Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn quyết định ở những giây bù giờ cuối cùng.

Đội tuyển bóng đá Mỹ đã để thua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3, nhưng vẫn giành quyền vào vòng 1/16 nhờ có hai chiến thắng ở vòng bảng.

Thi đấu trên sân SoFi Stadium tại Inglewood, bang California, tối 25/6 theo giờ địa phương, đội tuyển Mỹ có khởi đầu thuận lợi khi ghi bàn ngay trong 3 phút đầu trận. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng gỡ hòa chỉ ít phút sau bằng bàn thắng đầu tiên của họ tại World Cup 2026. Cầu thủ Kaan Ayhan của Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn ở cú sút cuối cùng của trận đấu, mang về chiến thắng duy nhất cho đội bóng này tại giải đấu.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã có màn trình diễn khá tuyệt vời chỉ là... không giữ được lợi thế đến phút cuối cùng của trận đấu, nên việc chúng tôi thua thật đáng tiếc, nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn rất vui," nữ cổ động viên Tessa Lopez chia sẻ với phóng viên TTXVN tại khu Fan Zone sau khi trận đấu kết thúc.

Đội tuyển Mỹ trước đó đã sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Australia hôm 19/6. Ở trận ra quân, Mỹ cũng đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, nam cổ động viên Kobell cho rằng: "Rõ ràng trận đấu này không mang tính quyết định, nhưng nó phản ánh đúng thực lực của đội, và tôi nghĩ đội bóng của chúng tôi có thể tiến rất xa. Đội tuyển của chúng tôi sẽ không dừng lại ở vòng 32 đội đâu. Chúng tôi sẽ tiến vào trận chung kết."

Đây là lần thứ ba trong lịch sử đội tuyển bóng đá Mỹ giành được hai chiến thắng trong cùng một kỳ World Cup, sau các kỳ giải năm 1930 và 2002. Đối thủ của đội tuyển Mỹ tại vòng 32 đội sẽ là Bosnia và Herzegovina trong trận đấu diễn ra vào 1/7.

Nếu giành chiến thắng, họ sẽ tới Seattle để thi đấu vòng 1/8. Nếu tiếp tục vượt qua vòng này, Mỹ sẽ trở lại Inglewood, California để dự vòng tứ kết. Nếu tiếp tục chiến thắng, đội tuyển sẽ đến Arlington, bang Texas, để thi đấu trận bán kết.

Trong lịch sử các kỳ World Cup, đội tuyển Mỹ mới chỉ thắng một trận ở vòng loại trực tiếp, khi đánh bại Mexico với tỷ số 2-0 tại World Cup 2002.

Tại kỳ World Cup này, đội tuyển Mỹ được đánh giá là một trong những đội bóng đáng chú ý của giải nhờ lợi thế sân nhà và đội hình giàu chất lượng.

Tuy nhiên, kết quả của trận đấu cuối cùng của vòng bảng là lời cảnh báo đối với đội bóng chủ nhà trước khi bước vào giai đoạn knock-out khốc liệt hơn nhiều./.

Mỹ trở thành đội tuyển thứ 2 vào vòng knock-out World Cup 2026 Đội tuyển Mỹ tiếp tục thi đấu ấn tượng khi có chiến thắng 2-0 trước Australia để sớm trở thành đội bóng thứ 2 sau Mexico thẳng tiến vòng knock-out World Cup 2026.