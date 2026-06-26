World Cup 2026: Hà Lan, Nhật Bản cùng Thụy Điển vào vòng knock-out

Bảng F khép lại với kết quả không quá nhiều bất ngờ khi cả ba đội Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển cùng giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Trên sân Kansas City, Hà Lan không mất quá nhiều thời gian để có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số sau pha phản lưới nhà của Ellyes Skhiri bên phía Tunisia ở ngay phút thứ 3.

4 phút sau, Van Dijk đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm tạo cơ hội cho Brian Brobbey ra chân quyết đoán tung lưới Tunisia.

Sau hai bàn thắng sớm, "Cơn lốc màu da cam" tiếp tục chơi tấn công, tạo thế trận áp đảo và có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Hà Lan vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng bất ngờ đã đến ở phút 54 khi Tunisia có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 do công Hazem Mastouri.

Tuy nhiên, niềm vui của Tunisia cũng chỉ diễn ra đúng 8 phút trước khi Jan Paul van Hecke ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman giành 7 điểm sau 3 lượt trận, thẳng tiến vòng knock-out với tư cách nhất bảng F.

Với vị trí nhất bảng F, Hà Lan sẽ đối đầu Maroc (đội nhì bảng C) tại vòng 1/16.

Ở trận đấu cùng giờ bảng F, Nhật Bản và Thụy Điển đã cùng nhau đi tiếp sau trận hòa 1-1 trên sân Dallas.

Daizen Maeda đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước ở phút 56, nhưng Thụy Điển cũng chỉ mất có 6 phút để gỡ hòa 1-1 nhờ công Anthony Elanga. Kết quả 1-1 là quá đủ để hai đội cùng nhau vào vòng 1/16.

Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản đứng thứ 2 bảng F với 5 điểm trong khi Thụy Điển có 4 điểm và đi tiếp với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nhật Bản sẽ đối mặt với nhiều thách thức ở vòng 1/16 khi đối thủ của họ sẽ là Brazil, còn Thụy Điển vẫn phải chờ xem đối thủ tiếp theo của mình là ai./.

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