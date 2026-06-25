Brazil và Maroc dắt tay vào nhau vào vòng 1/16 World Cup 2026

Không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt "sinh tử" bảng C khi Brazil và Maroc cùng giành chiến thắng để nắm tay nhau vào vòng knock-out World Cup 2026.

Ở trận cầu tâm điểm trên sân Hard Rock, đội tuyển Brazil đã không quá khó khăn để giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Scotland.

Vinicius tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp Selecao dẫn 2-0 trong 45 phút đầu tiên, trước khi Matheus Cunha ghi bàn ấn định kết quả 3-0 ở phút 60.

Trong khi đó, ở trận cùng giờ, Maroc cũng đã vượt qua Haiti với chiến thắng 4-2 trên sân vận động Mercedes-Benz.

Ở trận này, Haiti phần nào đã gây bất ngờ khi hai lần vượt lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của thủ môn Yassine Bounou bên phía Maroc và bàn thắng của Wilson Isidor.

Tuy nhiên, Maroc nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của mình bằng các bàn gỡ của Achraf Hakimi và Ismael Saibari.

Sang hiệp 2, trận đấu không có thêm bất ngờ nào xảy ra. Maroc kiểm soát thế trận, tạo nhiều pha bóng nguy hiểm trước khi có thêm 2 bàn thắng của Soufiane Rahimi và Gessime Yassine để ngược dòng thắng 4-2.

Với kết quả này, Brazil và Maroc cùng có 7 điểm sau hai lượt trận và giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ đứng đầu bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Scotland chỉ có được 3 điểm sau ba lượt trận và họ sẽ phải chờ đợi xem mình có thể lách khe cửa hẹp để giành quyền đi tiếp hay không./.

Thụy Sĩ và Canada giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 Sau loạt trận cuối bảng B, Thụy Sĩ và Canada đã giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026, trong khi Bosnia & Herzegovina vẫn phải chờ đợi tấm vé dành cho đội xếp thứ ba.