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Link xem trực tiếp Nam Phi-Hàn Quốc tranh vé đi tiếp tại World Cup 2026

Trận đấu mang tính "sinh tử" quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng A giữa Hàn Quốc và Nam Phi sẽ diễn ra tại Guadalupe vào lúc 8g sáng 25/6 (theo giờ Việt Nam).

Nam Phi quyết thắng để giành quyền đi tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nam Phi quyết thắng để giành quyền đi tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc sẽ khép lại hành trình vòng bảng của mình bằng trận đấu "sinh tử" với Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026.

Trận đấu mang tính quyết định tấm vé đi tiếp của cả hai đội sẽ diễn ra tại Guadalupe vào lúc 8g sáng 25/6 (theo giờ Việt Nam).

Hàn Quốc đang có 3 điểm, nhiều hơn Nam Phi 2 điểm. Đội bóng xứ Kim chi chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp với tư cách nhì bảng do có thành tích đối đầu tốt trước CH Séc.

Tuy nhiên, nếu Nam Phi đánh bại Hàn Quốc, họ sẽ chiếm vị trí nhì bảng trong trường hợp Cộng hòa Czech không thắng Mexico.

[Xem trực tiếp Nam Phi-Hàn Quốc tranh vé knock-out]

Trong trường hợp Nam Phi thắng, Cộng hòa Czech thắng, vị trí thứ 2 sẽ được quyết định bởi hiệu số phụ do 2 đội đã hòa 1-1.

Và nếu chỉ đứng thứ 3, cơ hội vẫn khá lớn cho Nam Phi - 4 điểm, khi cạnh tranh với các đội cùng vị trí ở các bảng khác.

Rõ ràng, sức ép dành cho Hàn Quốc là rất lớn. Họ buộc phải có điểm trước Nam Phi để nắm quyền đi tiếp.

Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV2, VTVgo, FPTplay...

(Vietnam+)
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