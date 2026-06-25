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100 ngày “thần tốc” và cột mốc lòng dân nơi biên cương Lai Châu

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, toàn lực lượng đang căng mình “vượt nắng, thắng mưa” để kịp hoàn thiện 4 ngôi trường đầu tiên tại Hua Bum, Pa Tần, Bum Nưa và Rào San trước thềm năm học mới.

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Tại Lai Châu - dải đất phên dậu Tây Bắc gian khó, việc gieo chữ giữ biên cương thông qua hệ thống trường nội trú liên cấp là chủ trương cốt lõi để phát triển bền vững.

Đảm nhận vai trò chủ đầu tư cho dự án 11 ngôi trường vùng biên, Công an tỉnh Lai Châu đã lập tức kích hoạt chiến dịch "thần tốc."

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, toàn lực lượng đang căng mình “vượt nắng, thắng mưa” để kịp hoàn thiện 4 ngôi trường đầu tiên tại Hua Bum, Pa Tần, Bum Nưa và Rào San trước thềm năm học mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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