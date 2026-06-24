World Cup 2026: Cơn sốt Messi lan tỏa khắp Argentina

Khi Lionel Messi ghi thêm những bàn thắng mới và phá thêm những cột mốc tưởng như không thể chạm tới tại World Cup 2026, tình yêu mà người Argentina dành cho anh cũng đang được thể hiện theo những cách đặc biệt chưa từng có.

Từ một bức tượng khổng lồ giữa vùng đất Patagonia lộng gió đến bức tranh tường mang chữ ký của hơn 1.300 người hâm mộ ở ngoại ô Buenos Aires, cả đất nước dường như đang cùng nhau tôn vinh người đội trưởng đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.



Tại thị trấn Cutral Co hẻo lánh ở miền Nam Argentina, một bức tượng Messi cao tới 26 mét, nặng 70 tấn thép và sắt đang sừng sững bên Quốc lộ 22. Công trình tái hiện khoảnh khắc lịch sử khi Messi quỳ xuống sân Lusail ở Qatar sau chiến thắng trước Pháp trong trận chung kết World Cup 2022, chiếc cúp vàng đặt trước mặt, một tay ôm màu cờ sắc áo Argentina, tay còn lại hướng lên bầu trời như cách anh vẫn thường làm để tưởng nhớ người bà quá cố - người có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời mình.



Bức tượng được khánh thành đúng ngày Argentina bước vào hành trình World Cup 2026. Và cũng như nhiều lần trước đây trong sự nghiệp, Messi đã đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng màn trình diễn khiến cả đất nước vỡ òa khi lập hat-trick vào lưới Algeria.

Chỉ ít ngày sau, siêu sao chuẩn bị bước sang tuổi 39 lại tiếp tục viết nên lịch sử bằng cú đúp vào lưới đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18 bàn và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu.



Kỷ lục mới càng khiến dòng người đổ về Cutral Co đông hơn. Họ đến không chỉ để chiêm ngưỡng một công trình nghệ thuật đồ sộ, mà còn để tận mắt chứng kiến sự tôn vinh dành cho người đang tiếp tục kéo dài huyền thoại của mình trên sân cỏ.

Nhà điêu khắc Aldo Beroisa, tác giả của công trình, cho biết đây là bức tượng lớn nhất từng được xây dựng để vinh danh Messi. Với ông, đó không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật. Ông nêu rõ: “Messi là đại sứ tự nhiên của Argentina. Với tôi, đây còn là niềm tự hào của cả dân tộc.”



Cơn sốt Messi không chỉ hiện diện ở Patagonia. Cách đó hơn 1.000 km, tại Berazategui, vùng ngoại ô của Buenos Aires, một tác phẩm khác cũng đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Trên bức tường rộng khoảng 6 mét và cao 5,5 mét là chân dung Messi với nụ cười quen thuộc. Bao quanh khuôn mặt ấy không phải những nét trang trí cầu kỳ mà là tên của hơn 1.300 người hâm mộ đã cùng góp sức tạo nên tác phẩm.



Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng cùng chung một mong muốn: để lại dấu ấn của mình bên hình ảnh người đội trưởng mà họ yêu mến.

Họa sĩ Leonel García, người trực tiếp thực hiện bức tranh trong suốt 18 ngày, cho rằng giá trị lớn nhất của tác phẩm không nằm ở kỹ thuật hội họa mà ở tinh thần đoàn kết mà Messi mang lại.

Họa sỹ García chia sẻ: “Có thể cuộc sống hiện nay ở Argentina không dễ dàng với nhiều người. Nhưng Messi là người có thể kết nối tất cả. Anh ấy vượt lên trên mọi khác biệt về địa vị xã hội hay quan điểm chính trị.”



Sức lan tỏa của bức tranh lớn đến mức chính Messi đã gửi video cảm ơn tới những người thực hiện. Đội trưởng Argentina bày tỏ: “Thật không thể tin nổi. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và luôn đồng hành cùng tôi.”



Ở tuổi 39, Messi vẫn đang ghi bàn, phá kỷ lục và dẫn dắt Argentina trên hành trình chinh phục World Cup. Nhưng những gì đang diễn ra khắp đất nước cho thấy anh từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao bóng đá.

Từ bức tượng cao bằng tòa nhà 8 tầng giữa Patagonia đến bức tranh mang tên hơn một nghìn người hâm mộ ở Buenos Aires, Messi đang hiện diện như một biểu tượng quốc gia - người không chỉ mang về những danh hiệu, mà còn đem đến cho Argentina điều quý giá hơn: niềm tự hào, sự gắn kết và cảm giác được cùng nhau mơ những giấc mơ lớn./.

Người hâm mộ quê nhà phấn khích với màn trình diễn của Messi tại World Cup 2026 Hàng trăm cổ động viên Argentina đã tụ tập tại thủ đô Buenos Aires vào tối thứ Hai, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy cảm xúc, để theo dõi trận đấu thứ hai của đội nhà tại World Cup 2026.

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