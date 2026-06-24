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Mexico City cấm bán đồ uống có cồn trong ngày diễn ra trận Mexico-CH Séc

Lệnh cấm bán đồ uống có cồn được áp dụng tại khu vực trung tâm Mexico City từ chiều 24/6 đến sáng 25/6 nhằm hạn chế nguy cơ mất trật tự sau các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ bóng đá.

Phương Lan
Cổ động viên đội tuyển Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cổ động viên đội tuyển Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/6, chính quyền thành phố Mexico City thông báo áp dụng lệnh cấm bán đồ uống có cồn tại khu vực trung tâm thủ đô trong ngày 24/6, thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Mexico và Cộng hòa Séc trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong Công báo thành phố, Sở Nội vụ Mexico City cho biết lệnh cấm này được áp dụng đối với tất cả các loại đồ uống có cồn, bắt đầu từ 15h ngày 24/6 (giờ địa phương) đến 7h ngày 25/6.

Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ khu vực A ở Trung tâm Lịch sử của thành phố, cùng các khu dân cư Juárez, San Rafael và Cuauhtémoc.

Biện pháp trên được đưa ra trong ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026, được tổ chức tại Sân vận động Azteca (Banorte).

Chính quyền Mexico City cho hay việc áp dụng “luật khô” này nhằm hạn chế nguy cơ mất kiểm soát sau các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ, tương tự sự kiện sau trận Mexico thắng Hàn Quốc tuần trước. Khi đó, khoảng 400.000 người đã tập trung ăn mừng tại các tuyến phố, để lại khoảng 40 tấn rác thải.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico (El Tri) đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026, do đó chính quyền Mexico City dự báo khả năng người hâm mộ tiếp tục tổ chức các hoạt động ăn mừng lớn sau trận đấu với Cộng hòa Séc.

Lệnh cấm bán đồ uống có cồn được xem là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự công cộng trong thời gian diễn ra các hoạt động cổ vũ bóng đá tại khu vực trung tâm thủ đô nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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