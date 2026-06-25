Xác định được 13 đội tuyển góp mặt vòng knock-out World Cup 2026

Sau loạt trận sáng 25/6, World Cup 2026 đã chính thức xác định được 14 đội tuyển góp mặt tại vòng knock-out.

13 đội đã giành quyền đi tiếp gồm Mexico, Nam Phi (bảng A), Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B), Brazil, Maroc (bảng C), Mỹ (bảng D), Đức (bảng E), Pháp, Na Uy (bảng I), Argentina (bảng J) và Colombia (bảng K).

Tại vòng bảng, ba đội bóng đồng chủ nhà là Mexico, Mỹ và Canada đều thi đấu ấn tượng để cùng nhau góp mặt ở vòng đấu tiếp theo.

Trong số 13 đội bóng đi tiếp, ban tổ chức cũng đã xác định được 6/12 đội tuyển đứng vị trí nhất bảng, gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức và Argentina.

Ba đội bóng giành quyền đi tiếp ở vị trí nhất bảng là Canada, Maroc và Nam Phi. Ba bảng đấu này đã chính thức hoàn thành ba lượt trận.

Bosnia & Herzegovina là đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng với tư cách là đội xếp thứ ba có thành tích tốt tại vòng bảng.

Trong khi đó, Pháp, Na Uy (bảng I) và Colombia đã giành quyền đi tiếp nhưng chưa xác định được thứ hạng của mình tại vòng bảng.

Đáng chú ý, ở lượt cuối, Pháp và Na Uy sẽ đại chiến tranh ngôi đầu, trong khi Colombia chạm trán đối thủ khó chơi Bồ Đào Nha./.

Đánh bại Hàn Quốc, Nam Phi thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 Thapelo Maseko tỏa sáng giúp Nam Phi đánh bại Hàn Quốc 1-0 để trở thành cái tên tiếp theo của bảng A sau Mexico ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026.