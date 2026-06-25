Đánh bại Hàn Quốc, Nam Phi thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026

Đội tuyển Nam Phi đã trở thành cái tên tiếp theo của bảng A sau Mexico ghi tên mình vào vòng knock-out khi có chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc.

Thapelo Maseko tỏa sáng để sắm vai người hùng mang chiến thắng về cho Nam Phi ở trận cầu mang tính "sinh tử" của bảng A.

Phút 63, nhận bóng từ đồng đội, Thapelo Maseko khống chế 1 nhịp rồi tung ra cú sút quyết đoán làm tung lưới Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nam Phi.

Với chiến thắng này, Nam Phi có được 4 điểm sau ba lượt trận, vượt qua Hàn Quốc để chiếm vị trí nhì bảng A.

Còn với Hàn Quốc, họ rơi xuống vị trí thứ và vẫn phải chờ đợi xem mình có thể giành vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt hay không.

Ở trận cùng giờ, Mexico tiếp tục thi đấu ấn tượng để thắng CH Séc 3-0 nhờ các bàn của Chavez, Quiñones và Fidalgo. Kết quả này giúp Mexico là đội đầu tiên giành kết quả toàn thắng tại vòng bảng.

Đội hình ra sân Nam Phi: Ronwen Williams (1), Thalente Mbatha (5), Aubrey Modiba (6), Oswin Appollis (7), Relebohile Mofokeng (10), Thapelo Maseko (12), Sphephelo Sithole (13), Mbekezeli Mbokazi (14), Evidence Makgopa (17), Khuliso Mudau (20), Ime Okon (21). Hàn Quốc: Kim Seung-gyu (1), Lee Hanbeom (2), Lee Gi-hyuk (3), Kim Min-jae (4), Hwang In-beom (6), Paik Seung-ho (8), Hwang Hee-chan (11), Lee Tae-seok (13), Oh Hyeon-gyu (18), Lee Kang-in (19), Seol Young-woo (22). Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 4': Trận đấu giữa Hàn Quốc và Nam Phi đang diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả hai chủ động chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 6': Relebohile Mofokeng tung ra cú sút xa răng căng nhưng hậu vệ Hàn Quốc đã ngăn chặn thành công. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 11': Hàn Quốc đang gặp khó khi các cầu thủ Nam Phi chơi phòng ngự với số đông. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 16': Trong hơn 15 phút đã qua, Nam Phi đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn so với Hàn Quốc. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 19': Maseko có cơ hội thuận lợi sau đường chuyền của đồng đội nhưng lại quyết định tự mình đi bóng và dứt điểm, nhưng cú sút của anh đã bị Lee Tae Seok phá ra. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 30': Mbatha và Makgopa liên tiếp tung ra hai cú sút nguy hiểm về phía khung thành Hàn Quốc nhưng không thể đánh bại được thủ thành Kim Seung-gyu. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 39': Maseko tung ra cú sút rất căng nhưng chưa bóng đa vọt xà ngang. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 45'+4: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Hàn Quốc và Nam Phi hòa nhau 0-0 ở hiệp 1. (Ảnh: AFP/TTXVN) Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 46': Ngay đầu hiệp 2, Hàn Quốc đã có sự thay đổi nhân sự khi Son Heung-min, Kim Jin-gyu và Jens Castrop được tung vào sân. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 58': Hơn 10 của hiệp 2 đã trôi qua nhưng vẫn chưa có thêm pha bóng nào đáng chú ý được hai đội tạo ra. Nam Phi-Hàn Quốc 0-0 62': Nam Phi cũng có sự điều chỉnh nhân sự. Moremi được tung vào sân thay cho Appollis. Nam Phi-Hàn Quốc 1-0 63': Nhận bóng từ đồng đội, Thapelo Maseko khống chế 1 nhịp rồi tung ra cú sút quyết đoán làm tung lưới Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nam Phi. ﻿ Niềm vui của cầu thủ Nam Phi sau bàn thắng của Maseko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nam Phi-Hàn Quốc 1-0 66': Hàn Quốc tiếp tục có sự thay đổi khi Park Jin-seob được tung vào sân thay cho Kim Min-jae. Nam Phi-Hàn Quốc 1-0 80': Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực tấn công nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Nam Phi. Hàn Quốc gặp khó trước Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN) Nam Phi-Hàn Quốc 1-0 87': Các cầu thủ Hàn Quốc đang tạo ra sức ép rất lớn nhưng chưa thể có bàn thắng vào lưới Nam Phi. Nam Phi-Hàn Quốc 1-0 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Nam Phi-Hàn Quốc 1-0 Hết giờ! Nam Phi đánh bại Hàn Quốc 1-0 để giành vé vào vòng knock-out. Thủ thành của Nam Phi ngăn chặn pha bóng nguy hiểm của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)