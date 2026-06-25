World Cup 2026: Từ hiện tượng của giải đấu đến giấc mơ vòng knock-out

Việc góp mặt tại World Cup 2026 đã là thành công ngoài mong đợi đối với Cape Verde - quốc gia chỉ có khoảng 500.000 dân nằm ngoài khơi bờ biển Tây Phi.

Nhưng sau hai trận đấu gây tiếng vang lớn, đội bóng lần đầu dự World Cup giờ đây đang đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình bằng tấm vé vào vòng knock-out.



Người đang truyền cảm hứng cho giấc mơ ấy là thủ môn kỳ cựu Josimar José Évora Dias (Vozinha). Ở tuổi 40, anh không chỉ trở thành điểm tựa nơi hàng phòng ngự mà còn là biểu tượng cho khát vọng vượt qua giới hạn của đội tuyển Cape Verde.

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, Vozinha cho biết mục tiêu lớn nhất lúc này của anh và các đồng đội là giúp Cape Verde vượt qua vòng bảng. Chỉ cần đánh bại Saudi Arabia trong trận đấu lúc 7h00 ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam) tại Houston (Mỹ), đội bóng châu Phi sẽ giành quyền vào vòng knock-out, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của World Cup 2026. Vozinha chia sẻ.

“Ước mơ của tôi, và cũng là ước mơ của tất cả người dân Cape Verde, là được đi tiếp. Chỉ riêng việc góp mặt tại World Cup đã là điều tuyệt vời rồi. Và việc tiến vào vòng tiếp theo khi không ai nghĩ rằng chúng tôi thậm chí có thể giành được 1 điểm, sẽ là điều phi thường.”



Cape Verde đang trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất tại giải đấu năm nay. Sau trận hòa 0-0 trước nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 2-2.

Trong cả hai trận đấu, Vozinha đều có những màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn giúp đội nhà giành những điểm số quý giá.



Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, thủ môn kỳ cựu này còn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Những pha cứu thua xuất thần của anh được người hâm mộ, đặc biệt là tại Brazil, chia sẻ rộng rãi, giúp lượng người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến tăng vọt lên hàng triệu người.



Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là một tương lai vẫn còn bỏ ngỏ. Hợp đồng của Vozinha với câu lạc bộ hạng hai của Bồ Đào Nha là Deportivo Chaves đã kết thúc trước khi World Cup khởi tranh.

Hiện anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Thủ thành Cape Verde nói cho biết: “Tôi đã kết thúc hợp đồng với Chaves và hiện chưa có đội bóng mới. Tôi sẵn sàng cho mọi cơ hội. Hãy chờ xem điều gì sẽ đến.”



Dù tương lai chưa được định đoạt, nhưng World Cup 2026 đang mở ra những cơ hội mới cho người gác đền giàu kinh nghiệm này. Anh cho biết không loại trừ khả năng thi đấu tại Brazil, nơi anh nhận được rất nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Vozinha bộc bạch: “Nếu có cơ hội, tôi rất muốn đến Brazil, ít nhất là để cảm ơn mọi người vì tất cả sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi. Tôi nghĩ nhiều đồng đội của tôi cũng có chung mong muốn đó.”



Khi nhắc về những người truyền cảm hứng cho mình, Vozinha cho biết anh lớn lên cùng hình ảnh của những thủ môn huyền thoại như Michel Preud'homme (Bỉ), Edwin van der Sar (Hà Lan) và Gianluigi Buffon (Italy). Giờ đây, chính Vozinha đang trở thành nguồn cảm hứng cho một thế hệ cầu thủ và người hâm mộ Cape Verde.

Từ một đội bóng bị đánh giá thấp trước giải, Cape Verde đã vươn lên thành hiện tượng của World Cup 2026. Và với người hùng 40 tuổi trong khung gỗ, câu chuyện cổ tích ấy vẫn còn cơ hội được viết tiếp bằng tấm vé lịch sử vào vòng knock-out./.

World Cup 2026: Cape Verde tiếp tục gây sốc, Ai Cập thắng ngược dòng Ở loạt trận sáng 22/6, Cape Verde lại gây sốc tại World Cup 2026 khi khiến Uruguay chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số, trong khi Ai Cập ngược dòng giành chiến thắng trước New Zealand.

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