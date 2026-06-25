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Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất kép hơn 7 độ, có thể khiến hơn 1.000 người thiệt mạng

Ngày 25/6, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez thông báo ban bố tình trạng khẩn cấp và quyết định đóng cửa sân bay Maiquetia, sau khi quốc gia này hứng chịu trận động đất kép mạnh 7 độ.

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Bản tin 60s ngày 25/6/2026 gồm những nội dung sau:

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất kép hơn 7 độ, có thể khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Xe máy giao hàng bị cuốn vào gầm ô tô tải khiến 1 nam shipper không qua khỏi.

Truy tố người phụ nữ đập gương, cào xước chiếc Mercedes GLC200 ở Hà Nội.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu kiểm sát viên vì làm sai lệch hồ sơ vụ án đánh bạc.

Từ ngày 1/7, hành khách cần lưu ý quy định mới về sạc dự phòng trên chuyến bay.

Ông Trump tiết lộ Iran cam kết không thu phí qua Eo biển Hormuz.

Ukraine và Ba Lan duy trì đối thoại để giảm căng thẳng.

IAEA xác nhận kế hoạch thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran./.

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