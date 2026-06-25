Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất kép hơn 7 độ, có thể khiến hơn 1.000 người thiệt mạng

Ngày 25/6, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez thông báo ban bố tình trạng khẩn cấp và quyết định đóng cửa sân bay Maiquetia, sau khi quốc gia này hứng chịu trận động đất kép mạnh 7 độ.

Bản tin 60s ngày 25/6/2026 gồm những nội dung sau:

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất kép hơn 7 độ, có thể khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

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