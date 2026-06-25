Mỹ tuyên bố Iran không còn khả năng phong tỏa eo biển Hormuz

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.

Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố New York, ông Wright nói “Iran sẽ không còn khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz trong thời gian tới. Đó là đòn bẩy quan trọng nhất của họ và chúng tôi đang tước bỏ đòn bẩy đó.”

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết, 17 triệu thùng dầu đã đi qua Hormuz khi Iran một lần nữa tuyên bố đóng eo biển này vào cuối tuần qua.

Theo ông Wright, việc Hải quân Mỹ hộ tống các tàu thương mại đi qua vùng lãnh hải của Oman ở phía Nam eo biển đã ngăn Iran can thiệp hoặc cản trở hoạt động của các tàu thương mại.

Ông cho biết trong vòng 24 giờ qua, đã có 72 tàu chở tổng cộng 19 triệu thùng dầu đi qua Hormuz.

Công ty thông tin thương mại Kpler xác nhận khoảng 4,8 triệu thùng dầu mỗi ngày đã được vận chuyển ra khỏi eo biển kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận mở lại tuyến hàng hải này vào tuần trước.

Mỹ có thể tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Ông nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ bảo đảm thế giới luôn được cung cấp đầy đủ năng lượng.

Ông Wright cũng lưu ý rằng việc Mỹ tạm thời miễn trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran trong 60 ngày không phải là một thắng lợi lớn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo ông, chính quyền Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa giải ngân bất kỳ khoản tiền nào cho Tehran.

Iran bắt đầu tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nước này hôm 28/2. Hệ quả là lưu lượng tàu thuyền đi qua eo biển giảm mạnh, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Trước khi chiến sự nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới được vận chuyển qua Hormuz.

Theo thỏa thuận ký với Mỹ vào tuần trước, Iran đã đồng ý cho phép các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong thời hạn 60 ngày. Đổi lại, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Hiện vẫn chưa rõ cơ chế quản lý Eo biển Hormuz sẽ được thực hiện như thế nào sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Iran sẽ tiến hành thảo luận với Oman và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh về việc quản lý eo biển này trong tương lai./.

Điều gì đang cản trở quá trình khôi phục eo biển Hormuz? Dù Mỹ và Iran nối lại đàm phán, eo biển Hormuz vẫn đối mặt nhiều rủi ro an ninh. Những trở ngại nào đang cản trở việc khôi phục hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này?