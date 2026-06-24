Doanh nghiệp Việt Nam tại Israel góp phần xây dựng hình ảnh đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tối 23/6 (giờ địa phương), Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Central tại Israel đã tổ chức Lễ kỷ niệm 9 năm thành lập Central trong không khí ấm cúng và đầy ý nghĩa. Sự kiện là dịp để doanh nghiệp nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời khẳng định định hướng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế của một trong những nhà thầu xây dựng uy tín của Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn; đại diện các văn phòng đại diện của Việt Nam tại Israel; Ban lãnh đạo Central Israel; các đối tác, cùng các kỹ sư và người lao động của công ty đang làm việc tại Israel.

Phát biểu khai mạc chương trình, đại diện Ban lãnh đạo Central Israel đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Được thành lập năm 2017, sau gần 9 năm hoạt động, Central đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng tại Việt Nam, tham gia hơn 160 dự án trên nhiều lĩnh vực như nhà ở, công nghiệp, thương mại, khách sạn, khu đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Hiện nay, Central sở hữu đội ngũ hơn 1.300 kỹ sư, kiến trúc sư và nhân sự chuyên môn, cùng hơn 14.000 công nhân thi công đang làm việc tại nhiều công trường trong và ngoài nước.

Từ các dự án quy mô lớn tại Việt Nam, doanh nghiệp đã tích lũy kinh nghiệm quản lý, tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng, an toàn và tiến độ theo các tiêu chuẩn ngày càng cao của chủ đầu tư trong nước và quốc tế.

Đại diện công ty cho biết, bên cạnh thị trường Việt Nam, Central đang từng bước mở rộng hoạt động, tìm kiếm cơ hội và tổ chức nguồn lực tại một số thị trường nước ngoài như Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Thái Lan, Saudi Arabia và hiện nay là Israel.

Đây không chỉ là bước phát triển về quy mô, mà còn thể hiện nỗ lực hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đối với Central, Israel là thị trường có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là môi trường có yêu cầu cao về kỹ thuật, tốc độ thi công, chất lượng, an toàn lao động và kỷ luật công trường.

Việc hiện diện tại Israel vì vậy được xem là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục học hỏi, hoàn thiện mô hình quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ và từng bước xây dựng niềm tin với các đối tác sở tại.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc dự án của Central tại Israel, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn chúc mừng những kết quả mà Central đã đạt được trong suốt 9 năm qua. Đại sứ đánh giá cao tinh thần đổi mới, năng lực chuyên môn và quyết tâm hội nhập quốc tế của doanh nghiệp, đồng thời cho rằng việc Central có mặt tại Israel là một tín hiệu tích cực, cho thấy năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được quan tâm và ghi nhận tại các thị trường có yêu cầu cao.

Đại sứ cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật sở tại, giữ vững uy tín với đối tác, quan tâm đến đời sống, quyền lợi và an toàn của người lao động Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nước ngoài không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cần cù, trách nhiệm, tôn trọng pháp luật và văn hóa bản địa.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Central Israel bày tỏ lời cảm ơn tới Đại sứ quán, các văn phòng đại diện Việt Nam tại Israel, đối tác và toàn thể người lao động đã đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua.

Công ty khẳng định sẽ tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi về năng lực kỹ thuật, kỷ luật và uy tín; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo đời sống người lao động và đóng góp tích cực vào hình ảnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Israel./.

Mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Israel Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp Nazareth kết nối với các đối tác, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.