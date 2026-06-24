Thái Nguyên đẩy mạnh cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô với chủ đề “Thái Nguyên - Hội tụ công nghiệp, tỏa sáng công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng Việt-Trung."

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Huy Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Thái Nguyên; đại diện các khu công nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc.

Giới thiệu tiềm năng, thu hút dòng vốn công nghệ cao

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh Thái Nguyên hiện là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, giáo dục và khoa học công nghệ quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Với vị trí chiến lược kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cùng hệ thống giao thông đồng bộ gồm cao tốc, quốc lộ, đường sắt và các trung tâm logistics, địa phương sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.

Những năm gần đây, Thái Nguyên liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp quan trọng của Việt Nam. Hiện tỉnh có 246 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên thu hút thêm gần 8,05 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Trong đó, Trung Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của tỉnh với 90 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 1,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, quang học, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết Thái Nguyên đang phát triển hệ thống khu công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững với 37 khu công nghiệp, một khu công nghệ thông tin tập trung có tổng diện tích hơn 14.000 ha cùng 74 cụm công nghiệp rộng khoảng 4.000 ha. Đây là quỹ đất và hạ tầng sẵn sàng đón nhận các dự án chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, logistics và năng lượng sạch.

Không chỉ sở hữu thế mạnh về công nghiệp, Thái Nguyên còn là một trong những trung tâm đào tạo lớn của cả nước, đứng thứ ba về quy mô giáo dục đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều ngành kinh tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh khẳng định Thái Nguyên không chỉ mong muốn thu hút nguồn vốn đầu tư mà còn kỳ vọng tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị hiện đại, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương," tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ và tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh. Bên cạnh các chính sách ưu đãi theo quy định của Việt Nam, tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh," giúp doanh nghiệp được hỗ trợ nhanh chóng thông qua đầu mối tiếp nhận và xử lý thống nhất.

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư, hệ thống hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực và các định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Phiên tọa đàm xúc tiến đầu tư diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hai nước. Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi liên quan đến môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh tại Thái Nguyên.

Đáng chú ý, trong dịp này, tỉnh Thái Nguyên dự kiến trao giấy chứng nhận đầu tư cho một doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Khu công nghiệp Yên Bình với tổng vốn giai đoạn 1 lên tới 240 triệu USD.

Kết thúc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn bày tỏ kỳ vọng từ những kết quả đạt được tại hội nghị sẽ có thêm nhiều đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến khảo sát thực tế tại Thái Nguyên, nhiều dự án tiềm năng được nghiên cứu và triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ký kết hợp tác với Tập đoàn Zhong Yi Feng

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Zhong Yi Feng tại thành phố Tô Châu.

Được thành lập từ năm 1952, Zhong Yi Feng là một trong những tập đoàn tư nhân lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp với hơn 100 công ty thành viên hoạt động trong và ngoài nước. Doanh nghiệp hiện sở hữu 32 trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hơn 95 bản quyền phần mềm quốc gia cùng 19 doanh nghiệp công nghệ cao trực thuộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Zhong Yi Feng (Trung Quốc). (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Tập đoàn đang đẩy mạnh phát triển các giải pháp xây dựng thông minh, ứng dụng công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM), công nghệ bản sao số và robot xây dựng trong thiết kế, thi công và quản lý dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp, lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực và định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh. Đồng thời, tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với Zhong Yi Feng trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh và phát triển hạ tầng công nghiệp.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã mời Tập đoàn Zhong Yi Feng đến khảo sát thực tế môi trường đầu tư tại Thái Nguyên nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Quốc tế Zhong Yi Feng, tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư và hợp tác giữa hai bên trong tương lai./.

Cán mốc 8 tỷ USD, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI Không chỉ là con số kỷ lục về quy mô vốn đầu tư, cột mốc 8 tỷ USD còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.