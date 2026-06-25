Triển lãm quốc tế về công nghệ chế biến và đóng gói sắp diễn ra tại Hà Nội

Từ ngày 13/10 đến 15/10, Triển lãm Quốc tế về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện mang đến các giải pháp công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào khu vực phía Bắc đang tăng mạnh.

Với diện tích trưng bày hơn 4.000m², ProPak Hanoi 2026 do Informa Markets Việt Nam tổ chức sẽ giới thiệu các công nghệ và thiết bị thế hệ mới trong chuỗi cung ứng sản xuất, tập trung vào các nhóm ngành chủ lực như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và logistics. Triển lãm mang đến các giải pháp toàn diện bao gồm công nghệ chế biến, vật liệu bao bì đóng gói, in ấn, mã hóa và ghi nhãn.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng trưng bày các thiết bị kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, công nghệ kho vận, chuỗi lạnh cùng hệ thống tự động hóa và giải pháp nhà máy thông minh. Sự kiện dự kiến thu hút lượng lớn khách tham quan chuyên ngành là các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý nhà máy, chuyên gia kỹ thuật cùng hệ thống nhà nhập khẩu, phân phối tại khu vực phía Bắc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày thiết bị, triển lãm còn chú trọng thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực doanh nghiệp thông qua chuỗi hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Nội dung các phiên thảo luận sẽ bám sát những vấn đề cấp thiết của ngành sản xuất hiện nay như chuyển đổi số, bao bì bền vững, kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn ESG trong chuỗi cung ứng và các yêu cầu kỹ thuật phục vụ xuất khẩu. Các hoạt động này có sự phối hợp chuyên môn từ nhiều tổ chức uy tín như Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA), Viện Bao bì Australia (AIP) và Hội Khoa học, Công nghệ Lương thực-Thực phẩm Việt Nam (VAFoST).

Nhằm tăng cường hiệu quả thực tiễn, Ban tổ chức cũng triển khai chương trình kết nối giao thương (Business Matching) theo hình thức trực tiếp 1:1, giúp các nhà cung cấp và đối tác tìm kiếm đúng nhu cầu, rút ngắn thời gian đàm phán và xúc tiến hợp đồng ngay tại sự kiện.

Việc các triển lãm công nghệ chế biến, đóng gói quy mô lớn liên tục được tổ chức tại Hà Nội đã phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường miền Bắc. Khu vực này đang nổi lên như một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng của cả nước với sự mở rộng liên tục của các khu, cụm công nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng hay Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin tại họp báo Triển lãm Quốc tế về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026) ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam cho rằng, những sự kiện như ProPak Hanoi không chỉ mang lại giá trị ở khía cạnh trưng bày sản phẩm hay thiết bị. Giá trị lớn hơn nằm ở việc tạo ra môi trường để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, so sánh giải pháp, cập nhật xu hướng và nhìn rõ hơn những yêu cầu của thị trường trong giai đoạn tới. Đây là điều rất cần thiết để doanh nghiệp có cơ sở ra quyết định đầu tư một cách bài bản, hiệu quả và dài hạn.

"Với ngành bia, rượu, nước giải khát, chúng tôi kỳ vọng ProPak Hanoi 2026 sẽ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu quy trình sản xuất và phát triển bao bì theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm và bền vững hơn," ông Nguyễn Văn Việt cho hay.

Còn theo đại diện Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam, sự phát triển của ngành trong tương lai sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và mức độ gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất.

"Chúng tôi kỳ vọng ProPak Hanoi 2026 không chỉ là nơi giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn là diễn đàn thúc đẩy hợp tác, chuyển giao tri thức và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam," đại diện Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam nói.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực thu hút dòng vốn quốc tế; điển hình như trong quý 1/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự tập trung của các dự án FDI quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, thực phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng tại khu vực phía Bắc đang tạo ra sức cầu rất lớn về việc tiếp nhận, chuyển giao các giải pháp tự động hóa và quản lý chuỗi cung ứng tiên tiến./.

350 doanh nghiệp tham gia triển lãm thiết bị công nghiệp in ấn, đóng gói bao bì Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam - VietnamPrintPack 2025 - có sự tham gia của 350 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.