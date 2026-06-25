Xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5 triệu tấn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Trên thị trường thế giới, ngành lúa gạo vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị.

Dù giá năng lượng đã giảm so với trước, chi phí logistics vẫn ở mức cao, gây áp lực lên cung-cầu và khiến các giao dịch diễn ra thận trọng.

Việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện khôi phục hoạt động thương mại. Song thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng và dự báo cần thời gian dài để phục hồi.

Trong nước, thị trường lúa gạo duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Sau khi vụ Đông Xuân kết thúc, nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long tập trung chăm sóc và thu hoạch lúa Hè Thu sớm. Hoạt động giao dịch lúa tươi diễn ra chậm, giá cả ít biến động.

Về sản xuất, tính đến tháng 6/2026, tổng diện tích gieo cấy lúa cả nước ước đạt 4,57 triệu ha, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, diện tích lúa Đông Xuân đạt 2,93 triệu ha, giảm 1,3%; diện tích lúa Hè Thu đạt 1,64 triệu ha, giảm 7,8%.

Về giá cả, bình quân 6 tháng đầu năm, giá thu mua gạo nguyên liệu thành phẩm 5% tấm đạt 14.048 đồng/kg, tăng 1.644 đồng/kg so với 6 tháng cuối năm 2025. Trong khi đó, gạo 25% tấm đạt 13.044 đồng/kg, giảm 74 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, giá gạo nguyên liệu thành phẩm 5% tấm giảm 60 đồng/kg, xuống còn 14.022 đồng/kg; gạo 25% tấm giảm 70 đồng/kg, còn 13.011 đồng/kg. Giá bán lẻ gạo IR 50404 giảm 50 đồng/kg, xuống 13.852 đồng/kg; gạo IR 64 giữ ổn định ở mức 14.500 đồng/kg.

Ở phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm Jasmine giảm 484 đồng/kg, còn 17.343 đồng/kg, trong khi gạo Nàng thơm tăng 238 đồng/kg, lên 20.500 đồng/kg.

Tại An Giang, giá bán lẻ gạo tẻ thường tăng 544 đồng/kg, đạt 12.837 đồng/kg; ngược lại, gạo thơm Jasmine giảm 708 đồng/kg, xuống còn 14.195 đồng/kg.

Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu tại các thị trường chủ chốt ở châu Á có xu hướng tăng trong quý 2/2026. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu mạnh từ Philippines.

Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ chỉ tăng nhẹ do lượng tồn kho từ vụ trước vẫn ở mức cao, dù thị trường lo ngại lượng mưa có thể ảnh hưởng đến sản xuất.

Bình quân quý 2/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 418 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn so với quý 1; gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 397 USD/tấn, tăng 41 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy thị trường gạo thế giới đang dần phục hồi, tạo cơ sở tích cực cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm./.

Gạo xuất khẩu tăng lượng, giá vẫn chịu áp lực giảm Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về 2,09 tỷ USD, tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.