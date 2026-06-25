Giá dầu Brent giảm hơn 3 USD/thùng nhờ giải tỏa ách tắc tại eo biển Hormuz

Ngày 24/6, giá dầu thô toàn cầu đã sụt giảm hơn 3 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột tại Iran bùng phát.

Nguyên nhân chính do thị trường trút bỏ được những lo ngại về nguồn cung khi hàng loạt tàu chở dầu mắc kẹt bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz một cách an toàn.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,34 USD (4,3%) xuống 73,74 USD/thùng.

Trong phiên, có thời điểm dầu Brent chạm đáy 73,12 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, một ngày trước khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 2,87 USD (3,9%) xuống 70,34 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 2/3, dầu WTI trượt xuống gần mốc 70 USD/thùng.

Phát biểu tại một diễn đàn về năng lượng tại New York, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng dầu thô qua eo biển Hormuz hiện đã phục hồi gần bằng mức trước xung đột.

Chỉ trong 24 giờ qua, khoảng 20 triệu thùng dầu thô đã rời khỏi tuyến đường thủy huyết mạch này dưới sự hộ tống của lực lượng quân sự.

Ông Wright giải thích quá trình khôi phục giao thông hàng hải gặp chậm trễ thời gian qua chủ yếu do phải rà phá thủy lôi của Iran.

Vị quan chức này cũng khẳng định Mỹ sẽ đảm bảo duy trì dòng chảy dầu mỏ ngay cả khi không đạt được thỏa thuận chính thức với Iran, đồng thời đánh giá Iran không còn khả năng phong tỏa eo biển này trong tương lai.

Dữ liệu hàng hải cho thấy 3 tàu chở dầu mắc kẹt mang theo 5 triệu thùng dầu đã rời eo biển trong ngày 24/6, trong đó 2 tàu đang hướng tới châu Á.

Hoạt động này được hiện thực hóa nhờ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp giải phóng lượng lớn nguồn cung bị mắc kẹt tại vùng Vịnh.

Để hỗ trợ an toàn hàng hải, Oman đã thiết lập 2 tuyến đường tạm thời ở phía Bắc và Nam của luồng hiện tại, cam kết duy trì mở cửa eo biển mà không thu phí.

Tuần này, Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều thập kỷ, cho phép Iran bán dầu nhằm tạo đà hướng tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Dù vậy, giới quan sát nhận định thỏa thuận Mỹ-Iran vẫn tiềm ẩn rủi ro. Ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép kiểm soát, đánh giá việc sử dụng vật liệu, thiết bị và các cơ sở hạt nhân "vô thời hạn," nhưng Iran ngay lập tức lên tiếng bác bỏ việc đưa ra nhượng bộ này.

Sự trở lại của dầu mỏ Trung Đông đã lập tức làm thay đổi dòng chảy thương mại và gây áp lực lên giá cả. Khắp toàn cầu, các lô dầu thô giao ngay đang được bán chiết khấu.

Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra, giá dầu Brent giao tháng thứ hai đang giao dịch cao hơn giá giao ngay, một tín hiệu rõ ràng cho thấy nguồn cung ngắn hạn đang rất dồi dào.

Chuyên gia Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định, sản lượng và xuất khẩu của Iran có thể tăng vọt chỉ trong vài tuần tới nhờ lượng dầu khổng lồ đang lưu trữ sẵn trên các tàu.

Phản ứng trước sự dư thừa nguồn cung và nhu cầu dầu mỏ có dấu hiệu suy yếu, ngân hàng J.P. Morgan ngày 24/6 đã hạ dự báo giá dầu Brent trong nửa cuối năm 2026.

Cụ thể, ngân hàng này dự báo giá Brent trung bình sẽ đạt 86 USD/thùng trong quý 3 và giảm xuống 80 USD/thùng trong quý 4/2026.

Dù nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu cải thiện, lượng tồn kho tại Mỹ vẫn ở mức eo hẹp do nhu cầu lọc dầu tăng mạnh cộng với việc xả kho dự trữ khẩn cấp trước đó.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tổng dự trữ dầu thô của nước này bao gồm cả kho dự trữ chiến lược SPR và dự trữ thương mại đã giảm 15,1 triệu thùng, xuống còn 743,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19/6, mức thấp nhất kể từ năm 1984./.

Giá dầu lần đầu giảm xuống dưới 75 USD kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát Giá dầu Brent giảm 3,1%, xuống còn 74,73 USD/thùng, nối dài đà lao dốc kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận vào tuần trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua.