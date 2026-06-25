Cà Mau: Ban hành chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2026 với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, nhằm tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu nổi bật sau một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Các hoạt động trọng tâm gồm tuyên truyền trên báo chí và nền tảng số; chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai và Quảng trường Phan Ngọc Hiển gắn với phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch tỉnh Cà Mau năm 2026; chương trình nghệ thuật kết hợp quảng bá sản phẩm đặc trưng tại Quảng trường Hùng Vương; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân tại các xã, phường.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như thăm, tặng quà gia đình chính sách, tuyên dương cán bộ khóm, ấp tiêu biểu, triển khai Chương trình “Trao sinh kế - Nâng bước tương lai”; tổ chức Triển lãm ảnh “Một năm nhìn lại tỉnh Cà Mau sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, Hội nghị sơ kết các phong trào thi đua và phát động đợt thi đua tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Tỉnh cũng tổ chức hội chợ, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026 với các chương trình ưu đãi, giảm giá dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch mới, quảng bá điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tạo không khí phấn khởi, cổ vũ cán bộ, Đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; đồng thời lan tỏa hình ảnh một Cà Mau đổi mới, thân thiện, giàu bản sắc và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu đến năm 2030, đón trên 11,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt 14.200 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP khu vực dịch vụ. Hình thành Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, hoàn thiện Khu du lịch Nhà Mát-Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn quốc gia; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, sinh thái, tâm linh và ẩm thực.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Cà Mau tập trung hoàn thiện các sản phẩm du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, các tuyến du lịch đặc trưng phù hợp với Phương án Quản lý rừng bền vững, các đề án du lịch của các vườn quốc gia, tích hợp vào quy hoạch du lịch của tỉnh; gắn với các hoạt động trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và giáo dục môi trường. Tăng cường kết nối các tuyến du lịch sinh thái liên vùng, liên tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng hình ảnh Cà Mau trở thành điểm đến sinh thái tiêu biểu của vùng./.

Lai Châu triển khai chương trình kích cầu, tạo đà bứt phá cho du lịch xanh Lai Châu kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc, tạo cú hích để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương