Khánh Hòa: Tạo môi trường du lịch an toàn. quản lý tốt cư trú người nước ngoài

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, số lượng người nước ngoài đến lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa ngày càng tăng. Sự phát triển mạnh của du lịch quốc tế đang mang lại nguồn thu lớn cho địa phương, tạo việc làm và thúc đẩy nhiều ngành dịch vụ phát triển.

Do đó, môi trường du lịch ở Khánh Hòa vừa phải thân thiện, hấp dẫn, vừa tạo sự an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Áp dụng “quy tắc 12 giờ”

Tỉnh Khánh Hòa có thời điểm ghi nhận đến 85.000 người nước ngoài tạm trú trên địa bàn. Người nước ngoài chủ yếu nhập cảnh vào địa phương với mục đích du lịch, đầu tư, làm việc...

Tại các cơ sở lưu trú, cán bộ chiến sỹ của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Khánh Hòa) tăng cường kiểm tra, tuyên truyền cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của “Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.”

Anh Đào Trung Kiên, trưởng bộ phận lễ tân Khách sạn Mường Thanh cho biết, mỗi ngày, khách sạn đón khoảng 400-500 du khách nước ngoài. Người nước ngoài lưu trú tại đây chủ yếu là khách Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

Khi du khách vào nhận phòng đều được yêu cầu cung cấp hộ chiếu còn giá trị sử dụng để bộ phận lễ tân hỗ trợ khai báo thông tin lưu trú. Đa số du khách đều hợp tác.

Những trường hợp giấy tờ chưa phù hợp sẽ được hỗ trợ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc khai báo lưu trú cho khách nước ngoài được thực hiện ngay trên cổng dịch vụ công điện tử như đối với khách trong nước nên rất thuận lợi.

Hiện nay, Bộ Công an đã có thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài.

Thông tư này áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; cơ sở lưu trú có người nước ngoài lưu trú qua đêm; cơ quan có trách nhiệm trong quản lý cư trú của người nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến khích chủ cơ sở lưu trú khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên Internet. Thủ tục này có thể do người nước ngoài tự thực hiện hoặc chủ nhà, chủ cho thuê nhà, người có nhiệm vụ đăng ký khai báo tạm trú cho người nước ngoài (người được tổ chức, doanh nghiệp giao nhiệm vụ khai báo tạm trú cho người nước ngoài) thực hiện.

Đại tá Tô Bích Ngọc, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Khánh Hòa) lưu ý, cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và thị thực còn hạn ngay từ khi đến đăng ký lưu trú và áp dụng “quy tắc 12 giờ.”

Đó là, cơ sở lưu trú phải hoàn thành việc khai báo trực tuyến trong vòng là 12 giờ kể từ khi khách đến. Riêng vùng sâu, vùng xa, việc này thực hiện trong vòng 24 giờ, tuyệt đối không để qua đêm.

Nếu như khách đi du lịch những nơi khác rồi quay lại cơ sở lưu trú thì bắt buộc là phải tạo lượt khai báo tạm trú mới thay cho lượt khai báo cũ. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân, nếu dùng hộ chiếu nước ngoài để nhập cảnh phải thực hiện khai báo tạm trú như người nước ngoài.

Hòn Chồng, hòn Vợ là địa điểm thu hút du khách khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Xây dựng điểm đến hấp dẫn và thân thiện

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030 xác định, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong bốn trụ cột động lực tăng trưởng.

Các thị trường quốc tế được định hướng phát triển gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và các thị trường phù hợp khác.

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách; trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế. Địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế.

Việc quản lý tốt người nước ngoài không phải để tạo “rào cản” mà hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn cho cả cộng đồng.

Ông Sergey Ivanov, du khách đến từ Liên bang Nga đã ba lần cùng gia đình đến nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Theo ông, Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng là điểm đến thân thiện, an toàn với nhiều cảnh quan đẹp và người dân mến khách.

Mỗi chuyến đi, khi đến sân bay và nhận phòng khách sạn, gia đình đều được cung cấp các thông tin cơ bản về những quy định cần tuân thủ trong thời gian lưu trú.

Các hướng dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu. Điều đó không chỉ giúp chuyến đi an toàn hơn mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với cộng đồng địa phương.

Không chỉ quảng bá vẻ đẹp điểm đến và các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mỗi doanh nghiệp du lịch, hướng dẫn viên còn là một “đại sứ” góp phần giúp du khách quốc tế hiểu và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Là một hướng dẫn viên du lịch tại Nha Trang, chị Dương Ngọc Ánh thường xuyên làm việc với các đoàn khách quốc tế. Mỗi khi được công ty lữ hành giao nhiệm vụ đón và đưa khách tham quan, bên cạnh việc giới thiệu về danh lam thắng cảnh, văn hóa địa phương, chị luôn dành thời gian phổ biến những quy định cơ bản mà du khách cần tuân thủ trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Theo chị Ánh, nhiều du khách nước ngoài chưa nắm rõ các quy định về giao thông đường bộ, điều kiện sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thủ tục khai báo tạm trú hay những quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Vì vậy, việc chủ động cung cấp thông tin ngay từ đầu hành trình sẽ giúp du khách tránh những vi phạm không đáng có.

Về vấn đề này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã kêu gọi các đơn vị tăng cường tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ tại sân bay, khách sạn, bãi biển và các điểm du lịch đông khách.

Nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những quy định du khách dễ vi phạm như ban hành quy định về khai báo cư trú, không lái xe sau khi uống rượu bia, sử dụng giấy phép lái xe hợp lệ, khai báo tạm trú và ứng xử văn minh nơi công cộng...

Quản lý tốt du khách là người nước ngoài không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà còn xây dựng môi trường du lịch an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á./.

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