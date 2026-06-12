TP Hồ Chí Minh: Phát hiện gần 300 người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo online

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, 22 Tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị và địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở lưu trú trên toàn địa bàn.

Qua bước đầu kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú đối với người nước ngoài. Đáng chú ý, gần 300 người nước ngoài đã có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, tổ chức đánh bạc và hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác phục vụ cho hành vi phạm tội. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Mới đây nhất, ngày 8/6/2026, qua công tác chủ động nắm tình hình, Công an Thành phố đã phát hiện một băng nhóm gồm 83 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc. Phần lớn các đối tượng này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thuê toàn bộ khách sạn The Emerald Gold (tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương) để thiết lập “đại bản doanh” hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác phục vụ cho hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Công an Thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời ngăn chặn, triệt phá băng nhóm trên cho thấy hiệu quả trong công tác nắm chắc tình hình địa bàn, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và tích cực tố giác tội phạm. Đặc biệt, thành công này đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn Thành phố, bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt và chưa kịp đưa vào vận hành.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo trên không gian tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Qua quá trình điều tra ban đầu, Công an Thành phố nhận thấy nhiều cơ sở lưu trú cho người nước ngoài vì lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cư trú, không khai báo lưu trú theo quy định. Hành vi này tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, lưu trú quá thời hạn và hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Các cơ sở này có dấu hiệu của tội “Tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm./.