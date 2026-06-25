Đại hội Đoàn toàn quốc: Chắp cánh những "mầm xanh" cho tương lai đất nước

Trong phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra ngày 25/6 tại Hà Nội, 11 thiếu nhi tiêu biểu của thành phố Hà Nội tham dự với tư cách đại biểu khách mời đặc biệt.

Mang theo những thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật và công tác Đội, các em không chỉ là những bông hoa tiêu biểu của phong trào thiếu nhi, còn là hình ảnh về lớp đoàn viên tương lai đang được tổ chức Đoàn, Đội bồi dưỡng, chắp cánh.

Những ước mơ được nuôi dưỡng từ phong trào Đội

Giữa hàng trăm đại biểu dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, sự xuất hiện của 11 thiếu nhi trong màu khăn quàng đỏ tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Mỗi em là một câu chuyện về sự nỗ lực, đam mê và khát vọng cống hiến.

Trong số đó, Cao Phú Quý, học sinh lớp 8Q4, Trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ (Hà Nội), là đại diện thiếu nhi phát biểu tại Đại hội. Là Liên đội trưởng, đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc cùng nhiều thành tích nổi bật trong học tập và nghệ thuật, Phú Quý coi việc được phát biểu tại Đại hội là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mình.

"Đây không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức Đoàn, Đội, thầy cô và các anh chị đoàn viên, các bạn đội viên trên cả nước," Phú Quý chia sẻ.

Điều để lại nhiều ấn tượng nhất với Phú Quý sau khi theo dõi các nội dung của Đại hội là tinh thần khát vọng cống hiến, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam.

"Em cảm nhận được rằng các anh chị đoàn viên luôn mong muốn làm nhiều việc ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng và đất nước. Điều đó truyền cảm hứng để chúng em tiếp tục học tập, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người," Phú Quý cho biết.

Là một đội viên tiêu biểu, Phú Quý mong muốn tổ chức Đoàn và Đội sẽ có thêm nhiều sân chơi về văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ và kỹ năng sống để thiếu nhi được phát huy năng khiếu, khám phá bản thân; đồng thời có thêm nhiều chương trình hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn để mọi thiếu nhi đều có cơ hội học tập, phát triển và theo đuổi ước mơ.

Nếu Phú Quý mang đến hình ảnh một đội viên năng động, giàu nhiệt huyết trong công tác Đội và hoạt động nghệ thuật thì Nguyễn Trọng Gia Huy, học sinh Trường Trung học cơ sở Thành Công (Hà Nội) lại đại diện cho niềm đam mê nghiên cứu khoa học của thế hệ thiếu nhi hôm nay. Từng giành giải Vàng và giải Đặc biệt tại Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học thế giới (WICO 2025), Gia Huy cho rằng Đại hội đã tiếp thêm động lực để em kiên trì theo đuổi con đường nghiên cứu.

"Đại hội giúp em hiểu rằng dù ở lĩnh vực nào, mỗi người trẻ đều có thể đóng góp cho đất nước bằng khả năng của mình. Điều đó khiến em càng có thêm động lực để tiếp tục học tập và theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học," Gia Huy chia sẻ.

Theo Gia Huy, niềm yêu thích khoa học bắt đầu từ những câu hỏi rất gần gũi trong cuộc sống và mong muốn tìm ra lời giải cho những vấn đề thực tiễn. Em kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để học sinh được thử sức, hiện thực hóa các ý tưởng và cùng lan tỏa tinh thần sáng tạo.

Sẵn sàng tiếp bước các thế hệ cha anh

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam Lê Anh Quân, 11 thiếu nhi tham dự phiên trọng thể Đại hội là những gương mặt tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, đại diện cho nhiều lĩnh vực như học tập, khoa học sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và công tác Đội. Đằng sau những thành tích nổi bật của các em là quá trình bền bỉ học tập, rèn luyện trong môi trường Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Không chỉ được tạo điều kiện phát huy năng khiếu, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, hoạt động xã hội để bồi dưỡng kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến.

Đánh giá về thế hệ thiếu nhi hiện nay, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cho rằng, các em ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh, sự năng động, tự tin và sáng tạo; chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động vì cộng đồng và không ngừng khẳng định bản thân trên nhiều lĩnh vực. Nhìn vào những thành tích của các em, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về một thế hệ tiếp nối. Các em sẵn sàng tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước để dựng xây đất nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Việt Nam hùng cường vào các mốc năm 2030 và 2045.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhiệm kỳ tới, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội, tạo thêm nhiều môi trường để thiếu nhi được học tập, trải nghiệm, giao lưu và phát triển toàn diện.

Đặc biệt, việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm khơi dậy tư duy sáng tạo, tinh thần học tập và khát vọng cống hiến của thế hệ măng non.

Những định hướng đó được xây dựng từ nền tảng của nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi không ngừng được đổi mới cả về nội dung và phương thức tổ chức. Phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo Năm điều Bác Hồ dạy" tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành môi trường để đội viên rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng sống.

Ngoài ra, nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, trải nghiệm sáng tạo, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Giải thưởng Kim Đồng, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và các sân chơi về văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương mặt tiêu biểu trên cả nước.

Từ những phong trào ấy, nhiều đội viên đã trưởng thành, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Cao Phú Quý hay Nguyễn Trọng Gia Huy chỉ là hai trong số nhiều thiếu nhi tiêu biểu đang được tổ chức Đoàn, Đội đồng hành, tạo điều kiện để phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến.

Sự xuất hiện của 11 thiếu nhi tại phiên trọng thể Đại hội không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân còn phản ánh hiệu quả của công tác chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên, nhi đồng trong thời gian qua. Từ những chiếc khăn quàng đỏ hôm nay sẽ tiếp tục trưởng thành những đoàn viên, thanh niên giàu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm, góp phần xây dựng đất nước trong tương lai./.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới Trung ương Đoàn đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên mới giàu lý tưởng cách mạng; yêu nước; bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt; tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.