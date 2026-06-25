Khách đi lại tăng mạnh dịp cao điểm Hè, nên có mặt sân bay trước 2 tiếng

Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong mùa Hè, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp lịch trình, kiểm tra thông tin chuyến bay, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đi lại theo quy định và hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm hành trình thuận lợi, an toàn và đúng giờ.

Theo Vietnam Airlines Group, lưu lượng hành khách tại các sân bay đang tăng mạnh trong các tháng mùa Hè 2026, đặc biệt vào một số khung giờ cao điểm trong ngày. Điều này có thể khiến thời gian làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh hay xuất nhập cảnh kéo dài hơn so với ngày thường.

Để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển, các hãng khuyến nghị hành khách thực hiện đúng thời gian làm thủ tục theo quy định, có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 giờ đối với các chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với các chuyến bay quốc tế. Hành khách kiểm tra kỹ thông tin hành trình và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ trước chuyến đi.

Với các chuyến bay quốc tế, đặc biệt trong các khung giờ tối muộn hoặc sáng sớm, hành khách nên chủ động bố trí lịch trình để hoàn tất thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh trước giờ khởi hành.

Để rút ngắn thời gian chờ đợi tại sân bay, Vietnam Airlines Group khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines, VNeID, tổng đài hoặc hệ thống check-in tự động tại sân bay. Việc áp dụng công nghệ sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, đặc biệt đối với hành khách không có hành lý ký gửi, qua đó nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Sau khi hoàn tất thủ tục hàng không, hành khách cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực kiểm tra an ninh và làm thủ tục xuất cảnh đối với các chuyến bay quốc tế để bảo đảm đủ thời gian ra cửa khởi hành và lên tàu bay theo lịch trình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong mùa Hè năm nay, Vietnam Airlines Group cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến ngày 16/8. Dự kiến toàn hệ thống khai thác khoảng 28.300 chuyến bay nội địa, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho thấy sản lượng hành khách, tàu bay cất hạ cánh tiếp tục duy trì ở mức cao trong giai đoạn cao điểm Hè 2026.

Với các đường bay nội địa, sản lượng hành khách, chuyến bay tại Nội Bài đạt cao nhất tập trung vào giai đoạn 30/6-30/7, trong đó trong tuần cao điểm Hè 2026, tổng chuyến bay đạt 4.855 lượt chuyến và 833.597 khách (tăng 6,5% số chuyến và tăng 8% khách bay so với cao điểm Hè 2025). Đặc biệt, trong ngày cao điểm Hè sẽ có tới 686 chuyến bay, và có 122.718 khách tăng tăng lần lượt 18,7% và 26,5% nếu so với cao điểm Hè 2025. Với đường bay quốc tế, Sân bay Nội Bài dự báo tăng 25% về sản lượng, chuyến bay.

Theo kế hoạch, trong dịp Hè năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 720 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, tăng khoảng 15% so với mức khai thác thường nhật hiện nay là 620 chuyến/ngày. Trong tổng số chuyến bay dự kiến, các đường bay nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 440 chuyến/ngày, trong khi các đường bay quốc tế đạt khoảng 280 chuyến/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong mùa du lịch hè, kế hoạch khai thác được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn từ ngày 1/6-30/6, sân bay dự kiến khai thác trung bình khoảng 670 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Từ ngày 1/7-15/8, khi nhu cầu đi lại bước vào thời điểm cao nhất, tần suất khai thác sẽ tăng lên khoảng 730 chuyến bay/ngày, với sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 125.000 lượt khách mỗi ngày./.

Giá vé bay dịp cao điểm Hè giảm sâu, hành khách thoải mái chọn lựa Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng hàng không tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt để hành khách có nhiều lựa chọn đi lại dịp Hè.