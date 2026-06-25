Hà Nội: Người dân dùng thẻ vé liên thông để đi xe buýt, đường sắt đô thị

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ khai trương, theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, giao thông công cộng giữ vai trò then chốt trong phát triển đô thị hiện đại, góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Vì vậy, ông Dương Đức Tuấn cho rằng hệ thống vé điện tử liên thông không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của Thủ đô. Thông qua hệ thống này, người dân có thể sử dụng một tài khoản hoặc một phương thức thanh toán thống nhất để tiếp cận các loại hình vận tải công cộng hiện nay và trong tương lai.

Ông Đào Duy Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hệ thống được triển khai trên toàn bộ 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị. Với một thẻ điện tử hoặc ứng dụng trên điện thoại di động, hành khách có thể sử dụng thuận tiện trên các loại hình vận tải hành khách công cộng, đồng thời thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua nhiều phương thức thanh toán.

“Việc đưa hệ thống vào khai thác không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hiệu quả giám sát, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tổ chức giao thông, quy hoạch và phát triển vận tải công cộng trong thời gian tới. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ triển khai chính sách miễn tiền vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, góp phần khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng, giảm phương tiện cá nhân và hỗ trợ thực hiện hiệu quả Vùng phát thải thấp trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027,” ông Phong chia sẻ.

Vị Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng nhấn mạnh việc đưa hệ thống vào vận hành đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành giao thông công cộng, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo định hướng của thành phố Hà Nội, trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống vé điện tử sẽ được mở rộng kết nối với đường sắt đô thị, xe đạp công cộng, taxi, xe công nghệ, đường sắt và hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái giao thông liên thông, thuận tiện và liền mạch cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giao thông, thẻ vé điện tử trong tương lai còn được phát triển thành nền tảng thanh toán đa dịch vụ trong đời sống đô thị, góp phần xây dựng môi trường số hiện đại, thuận tiện và kết nối hơn cho người dân Thủ đô./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

Hà Nội vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức từ ngày 25/6 Việc đưa hệ thống vào vận hành không phải là đích đến, mà là bước khởi đầu cho một hành trình chuyển đổi sâu rộng trong lĩnh vực giao thông thông minh của Thủ đô Hà Nội.