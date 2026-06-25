Thanh Hóa: Cơ bản khống chế cháy rừng, cấp điện trở lại cho 30.000 khách hàng

Sáng 25/6, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết trong đêm 24/6, các đám cháy rừng tại đồi 74, phường Hải Bình đã cơ bản được dập tắt, tuy nhiên rạng sáng 25/6, dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, những tàn lửa trong lớp thực bì lại bùng phát trở lại, khiến các lực lượng chức năng phải duy trì quân số túc trực, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Gần 500 cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng tại chỗ đã xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khoanh vùng, khống chế các đám cháy.

Thông tin tại hiện trường, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa, cho biết một số vị trí cháy đã được khống chế nhưng khi có gió thổi, ngọn lửa đã bùng phát trở lại.

Các lực lượng vừa hoàn thành chữa cháy, chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục quay trở lại hiện trường để xử lý các điểm cháy mới phát sinh.

Đến 8 giờ sáng 25/6, các đám cháy nhỏ vẫn đang tiếp diễn tại một số vị trí có địa hình gấp khúc, hiểm trở, rất khó khăn trong việc tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Tại một số đám cháy ở vị trí thấp, lực lượng chức năng đã đấu nối đường ống, tổ chức phun nước để dập tắt đám cháy và chống cháy lan khi gặp nguồn lửa bay đến từ các vị trí khác trong điều kiện trời có gió lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Để ứng phó, các lực lượng chức năng phải tổ chức khoanh vùng, khống chế đám cháy cách xa các khu vực cháy, đảm bảo chống cháy lan sang vị trí khác.

Ở các vị trí cháy đã được khống chế xong, lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nhân lực, trang thiết bị, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày với nền nhiệt phổ biến 36-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C, cộng thêm gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa liên tục bùng lên, công tác ứng cứu vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Do khu vực cháy rừng gần giáp ranh khu vực Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy cũng như bảo vệ an toàn vận hành lưới điện, chiều 24/6, Công ty Điện lực Thanh Hóa buộc phải thực hiện tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp tại khu vực liên quan.

Xí nghiệp lưới điện Cao Thế Thanh Hóa, Điện lực Nghi Sơn (Công ty Điện lực Thanh Hóa) cũng đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy.

Theo Điện lực Thanh Hóa, việc tạm ngừng cung cấp điện khiến gần 30.000 khách hàng bị ảnh hưởng, tuy nhiên, đây là sự cố điện ngoài ý muốn.

Sau khi đám cháy được khống chế, ngay trong tối 24/6, toàn bộ lưới điện đã được khôi phục hoàn toàn, cấp điện trở lại cho gần 30.000 khách hàng.

Trong bối cảnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, ngành điện cũng khuyến cáo an toàn điện đối với người dân, yêu cầu người dân trong thời điểm cháy rừng, không lại gần khu vực cháy, hành lang lưới điện, trạm biến áp, đặc biệt khi có khói, lửa hoặc nguy cơ đổ cột điện, đứt dây.

Nếu phát hiện dây điện rơi, cột điện nghiêng, tuyệt đối không tiếp cận, nhanh chóng báo cho chính quyền hoặc ngành điện. Đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện phát nhiệt (bếp điện, bàn là...) trong thời điểm nắng nóng, hanh khô để giảm nguy cơ cháy nổ./.

Thanh Hoá: Huy động gần 300 người khống chế đám cháy rừng Ngày 24/6, khu vực 3,6 ha rừng thông và keo trên địa bàn phường Hải Bình bất ngờ bùng phát trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ngay sau đó, lực lượng chữa cháy đã được triển khai.