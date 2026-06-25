Liên hợp quốc lý giải nguyên nhân gây ra nắng nóng cực đoan ở châu Âu

Ngày 25/6, Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell cho rằng đợt nắng nóng gay gắt đang thiêu đốt châu Âu hiện nay là lời cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu và cũng là cái giá mới nhất cho tình trạng ô nhiễm do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra.

Theo ông Stiell, nếu thế giới không ngừng đốt một lượng lớn than đá, dầu mỏ và khí đốt, tình trạng nắng nóng cực đoan sẽ còn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Nhiều nước châu Âu hiện đang trải qua nắng nóng khắc nghiệt, với các mức nhiệt chưa từng thấy ở Pháp, Anh và Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác cũng phải đưa ra các cảnh báo nắng nóng ở mức độ cao.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteo France cho biết nước này đã trải qua đêm (từ 24 sang ngày 25/6) nóng nhất kể từ khi các số liệu đo lường bắt đầu được ghi nhận vào năm 1947.

Dữ liệu cho thấy chỉ số nhiệt quốc gia - nhiệt độ trung bình ban ngày và ban đêm - tại 30 trạm khí tượng đã đạt 22 độ C, phá kỷ lục 21,6 độ C vừa được thiết lập trước đó vài ngày (từ 22 sang 23/6).

Theo nguồn tin cảnh sát ngày 25/6, một trẻ em 3 tuổi đã tử vong trong ô tô đỗ bên ngoài nhà ở thị trấn Saint-Gratien, ngoại ô Paris. Đây là trường hợp trẻ em tử vong thứ 3 trong đợt nắng nóng cực đoan hiện nay ở Pháp.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, số liệu do hệ thống giám sát MoMo chuyên thống kê số ca tử vong hằng ngày công bố cho thấy 212 ca tử vong ở nước này từ ngày 21-24/6 có liên quan đến đợt sóng nhiệt đang bao trùm châu Âu hiện nay.

Dự báo, ít nhất 101 triệu người ở châu Âu sẽ phải hứng chịu mức nhiệt trên 35 độ C trong ngày 25/6, trong đó có 50 triệu người ở Pháp và 18 triệu người ở Đức.

Theo phân tích dựa trên các dự báo từ Cơ quan Khí tượng Đức và dự báo dân số năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC), hơn 380 triệu người trên khắp châu Âu (không tính Thổ Nhĩ Kỳ), chiếm khoảng 60% tổng dân số, sẽ trải qua mức nhiệt cao nhất trên 30 độ C.

Các nước Bỉ, Luxembourg và Hà Lan dự báo cũng sẽ chịu tác động từ đợt nắng nóng đang "nướng" phần lớn khu vực Tây Âu kể từ cuối tuần trước. Người dân tại Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Croatia cũng rơi vào tình cảnh tương tự./.

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