Thời tiết ngày 28/6: Nắng nóng chưa hạ nhiệt ở miền Trung, Bắc Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng vẫn chưa hạ nhiệt ở miền Trung, trong khi Bắc Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa to.

Ngày và đêm 28/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong khi đó, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh.

Từ sáng sớm nay, ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá tại Hà Nội.

Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực Đa Phúc, Trung Giã,...

Trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã trên, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ khoảng đêm 28/6 đến sáng 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 50-120mm; cục bộ có nơi trên 250mm.

Thời gian mưa chủ yếu từ khoảng đêm 28/6 đến sáng 30/6. Cảnh báo cường suất mưa lớn: trên 100 mm/3 giờ.

Ngoài ra, ngày 28/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đêm 28/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 28/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ trưa chiều 30/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Trên biển, ngày và đêm 28/6, từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng 1,5-2,5m.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo ngày và đêm 29/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2./.

Mùa mưa bão năm 2026: Dự báo xảy ra khoảng 16-19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước Trong mùa mưa bão năm 2026, dự báo mưa lớn diện rộng có thể xảy ra khoảng 16-19 đợt trên cả nước (ít hơn trung bình nhiều năm), chủ yếu xảy ra vào các tháng mùa mưa, từ cuối tháng 6 tới tháng 11.