Nắng nóng gây quá tải hệ thống y tế châu Âu, nhiều lễ hội bị hủy bỏ

Nhà chức trách nhiều nước châu Âu đã cấm bán rượu, đồng thời hủy hoặc hoãn hàng loạt lễ hội lớn vào cuối tuần trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm Tây Âu được dự báo sẽ dịch chuyển về phía Trung và Đông Âu trong ngày 26/6.



Các cơ quan y tế tại Anh và Pháp cảnh báo hệ thống bệnh viện đang chịu áp lực lớn do nền nhiệt cao kéo dài và số ca gọi cấp cứu tăng đột biến. Dịch vụ Cứu thương London (Anh) cho biết đợt nắng nóng cực đoan ngày 24/6 đã ghi nhận số cuộc gọi khẩn cấp cao nhất trong một ngày từ trước đến nay.

Tại Pháp, Bộ Y tế thông báo số lượt nhập viện liên quan đến nắng nóng tăng gấp 4 lần, trong khi số ca ngừng tim cũng tăng mạnh.



Tại Đức, nhiệt độ ở một số khu vực trong ngày 26/6 vượt 40 độ C, phá vỡ kỷ lục tháng 6 trước đó là 39,6 độ C. Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) cho biết có tới 5 trạm quan trắc ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C.



Phần lớn Hà Lan cũng trong tình trạng báo động đỏ. Chính quyền khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, trong khi hầu hết trường học đã đóng cửa. Nhiều sự kiện, trong đó có lễ hội âm nhạc điện tử Defqon.1 kéo dài 4 ngày ở miền Trung, đã bị hủy bỏ.



Tây Ban Nha ghi nhận hàng chục ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi Pháp báo cáo nhiều trường hợp tử vong do đuối nước, cùng một số trẻ sơ sinh thiệt mạng do bị để trong ô tô dưới trời nắng nóng.



Trong khi thời tiết nóng bức đã phần nào dịu lại ở một số khu vực Tây Âu, nhiều nước Trung và Đông Âu vẫn cảnh báo nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Cộng hòa Séc và Hungary ban bố cảnh báo đỏ cho dịp cuối tuần khi nhiệt độ dự báo có thể lên tới 40 độ C. Các quốc gia khu vực Balkan cũng đang chuẩn bị cho những ngày thời tiết cực đoan sắp tới.



Tại Slovakia, nhiệt độ dự báo có thể lên tới 36 độ C. Chính quyền thủ đô Bratislava đã kéo dài giờ hoạt động của các bể bơi công cộng, đồng thời triển khai xe bồn cung cấp nước uống cho người dân.



Tại Hungary, Thủ tướng Peter Magyar cho biết nhà chức trách nước này đang chuẩn bị hàng triệu túi nước uống để phân phát khi cần thiết, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm nước.



Trong khi đó, một số quốc gia Đông Âu chưa có kế hoạch hủy sự kiện lớn, song người dân đã hạn chế ra ngoài do thời tiết quá khắc nghiệt.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhà chức trách trên khắp châu Âu khuyến nghị người dân làm việc tại nhà khi có thể.



Theo tính toán của AFP dựa trên các dự báo, ít nhất 150 triệu người ở châu Âu phải hứng chịu nền nhiệt trên 35 độ C trong ngày 26/6. Khoảng 420 triệu người (tương đương gần 70% dân số châu Âu, không tính Thổ Nhĩ Kỳ) được dự báo sẽ trải qua mức nhiệt trên 30 độ C.



Các nhà khoa học cho rằng những đợt nắng nóng tái diễn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu do con người gây ra, và hiện tượng này được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn./.

Châu Âu có thể đón đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận Dù nhiệt độ tại Pháp và Anh có dấu hiệu giảm nhẹ sau khi phá kỷ lục của tháng 6, nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng tại Italy vào cuối tuần với mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C.

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