Mexico đẩy mạnh chiến dịch chống các băng nhóm ma túy ở Sinaloa

Ngày 26/6, giới chức Mexico thông báo lực lượng quân đội và an ninh nước này vừa bắt giữ đối tượng Misael “N”, biệt danh “Güero Pink” nghi là thủ lĩnh khu vực của nhóm tội phạm Los Chapitos - một nhánh của băng nhóm ma túy Sinaloa do các con trai của trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán cầm đầu.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đăng trên mạng xã hội, Sở An ninh Liên bang cho biết vụ bắt giữ trên được thực hiện tại thành phố Escuinapa, bang Tây Bắc Sinaloa.

Đối tượng Misael “N” bị cáo buộc đứng đầu một nhóm tội phạm hoạt động ở khu vực phía Nam bang Sinaloa, nằm trong danh sách truy bắt ưu tiên của lực lượng chức năng do có liên quan đến nhiều vụ bắt cóc, giết người xảy ra tại địa phương.



Trong chiến dịch khác cũng tại thành phố Escuinapa, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hilario “N”, cựu Giám đốc An ninh công cộng và Giao thông đô thị của thành phố.

Tang vật thu giữ gồm súng trường, băng đạn, đạn dược, trang thiết bị chiến thuật và ma túy. Hiện chưa rõ cựu quan chức này có liên quan đến Misael “N” hay không.



Các chiến dịch trên có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và lực lượng an ninh bang Sinaloa. Sở An ninh Liên bang khẳng định việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng đang góp phần làm suy yếu các nhóm tội phạm gây bạo lực và thúc đẩy tiến trình lập lại hòa bình tại bang Sinaloa.



Trước đó hôm 22/6, lực lượng an ninh Mexico đã thu giữ 24.400 lít ma túy đá (methamphetamine) dạng lỏng cùng 98.640 lít và 59.425 kg hóa chất tiền chất dùng để sản xuất ma túy tại bang Sinaloa.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch cho biết đây là vụ thu giữ methamphetamine lớn thứ hai trong lịch sử nước này.



Cùng ngày, cảnh sát cũng thu giữ khoảng 2 tấn cocaine trong các chiến dịch riêng rẽ tại bang Tlaxcala và ngoài khơi bang Guerrero.



Bang Sinaloa rơi vào khủng hoảng an ninh từ năm 2024 do cuộc xung đột nội bộ giữa hai phe Los Chapitos và La Mayiza trong băng nhóm ma túy Sinaloa, sau khi trùm ma túy Ismael "El Mayo" Zambada bị bắt tại Mỹ.

Mặc dù xảy ra xung đột, Sinaloa vẫn được coi là một trong những tổ chức tội phạm ma túy lớn nhất Mexico, cùng với băng nhóm Jalisco New Generation Cartel (CJNG)./.

Mexico: 11 đối tượng thiệt mạng trong chiến dịch truy quét ma túy Cảnh sát Mexico thu giữ nhiều vũ khí hạng nặng và trang thiết bị chiến thuật, đồng thời bắt giữ một đối tượng thuộc nhóm chân rết “Los Mayos” - một nhánh của băng đảng Sinaloa.

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